Le Canada bat l’équipe féminine de soccer des États-Unis

Water-polo : suprématie féminine des USA 1:12

. – L’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) s’est inclinée de justesse face au Canada lundi en demi-finale des Jeux olympiques au Japon, mettant ainsi fin aux ambitions de médaille d’or des championnes du monde. et le Canada a vaincu les États-Unis pour la première fois en 20 ans.

L’équipe américaine aspirait à devenir le premier champion de la Coupe du Monde de la FIFA à remporter une médaille d’or en football féminin.

“C’est nul”, a déclaré l’attaquante américaine Megan Rapinoe après la défaite de lundi. « Évidemment, vous ne voulez jamais perdre. Vous ne voulez jamais perdre dans un championnat du monde, vous ne voulez jamais perdre contre le Canada, évidemment, et vous ne voulez jamais perdre en jouant comme nous l’avons fait. »

“Chaque joueur dans le vestiaire a 100 choses que nous aurions aimé faire mieux, et c’est la chose la plus frustrante pour nous tous. C’est triste parce que ces choses n’arrivent que de temps en temps. C’est difficile à digérer.”

Avec la victoire du Canada, leur milieu de terrain Quinn, un athlète ouvertement transgenre et non binaire, est assuré d’une médaille aux Jeux olympiques.

Le Canada affrontera la Suède dans le match pour la médaille d’or vendredi, après que l’équipe européenne a remporté une victoire de 1-0 sur l’Australie lundi.

L’attaquante Fridolina Rolfo a marqué le but vainqueur à la 46e minute et a envoyé la Suède à sa deuxième finale consécutive.

Il y a cinq ans, aux Jeux de Rio, la Suède avait été battue en finale par l’Allemagne (2-1).

‘Tu passes ici et là’

“Le football a toujours besoin de joie, quand le jeu se déroule vraiment à son meilleur, vous l’avez. J’ai l’impression que nous n’avons pas pu le faire”, a ajouté Rapinoe en réfléchissant à la défaite de l’équipe américaine.

“Tout nous a coûté un peu, vous allez ici et là. J’espère que nous la retrouverons, j’adore jouer avec un grand sourire sur mon visage, je pense à tout le monde aussi.”

“Nous avons beaucoup à jouer, il y a une médaille en jeu et cela veut tout dire, quelle que soit sa couleur”, a ajouté Rapinoe, faisant référence au match pour la médaille de bronze de jeudi contre l’Australie.

“Je pense que (les joueurs) nous devons nous analyser et nous devons donner un meilleur résultat, point final”, a-t-il ajouté. “Nous n’avons pas le jus parce que le ballon frappe nos tibias, et nous ne trouvons pas de passes ouvertes, nous ne faisons pas des choses simples.”

“Nous pouvons approfondir l’analyse, mais il y a toute la préparation et l’analyse que vous pouvez faire et toutes les tactiques … et puis il y a tout le reste.”

“Vous ne pouvez pas tout nommer, mais c’est ce qui nous manquait. C’est juste le fait des joueurs, et les joueurs le savent.

“Nous nous remettrons de cela, et cela améliorera chacun des joueurs dans les vestiaires.”