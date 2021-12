Le Canada cherche à interdire la propriété étrangère

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Le ministre fédéral canadien du Logement, Ahmed Hussen, a abordé la pénurie de logements dans de nombreuses provinces du Canada en déclarant qu’il aimerait limiter les investissements étrangers passifs. De plus, Hussen a déclaré qu’il soutiendrait la mise en œuvre de mesures de densité, comme l’a fait la Nouvelle-Zélande, pour permettre aux constructeurs de créer jusqu’à trois maisons sur un lot unifamilial. « Toute mesure qui augmente l’offre de logements, qui intensifie l’utilisation des terres, qui construit plus de logements et qui libère plus de logements sur la même quantité de terrain, est une bonne chose », a ajouté Hussen.

Hussen n’a pas fourni de détails sur ce que son interdiction d’acheter à l’étranger entraînerait, mais Trudeau a fait des promesses similaires après avoir remporté son troisième mandat en septembre. La taxe de 1 % sur les terres et les logements vacants appartenant à des étrangers commence le 1er janvier. Le Parti libéral propose un programme d’épargne sur mise de fonds libre d’impôt pour les acheteurs d’une première maison ainsi que des programmes de location avec option d’achat. Les deux mesures coûteraient aux contribuables canadiens 4,2 milliards de dollars canadiens au cours des quatre prochaines années.

Le Canada envisage également d’interdire le retournement de maison dans ce qu’il croit être un effort pour refroidir les prix des logements. Le problème vient quand ils mettent en place des lois punitives qui deviennent permanentes en raison d’une tendance entièrement basée sur la monnaie. Les acheteurs étrangers, principalement chinois, considèrent l’immobilier canadien comme un endroit sûr pour garer des actifs. Leurs profits semblent amplifiés lors de la conversion de la devise. Les mesures que le gouvernement libéral prévoit de prendre pourraient entraîner une diminution des flux de capitaux une fois que les investisseurs n’auront plus l’immobilier comme valeur refuge. Une fois que le gouvernement aura imposé la taxe, vous pouvez parier qu’elle passera rapidement de 1% car il y a un malentendu complet sur ce qui anime les marchés immobiliers.

