Le Canada demeure invaincu en qualification au Qatar

11/10/2021 à 03h39 CEST

Le Canada demeure invaincua dans l’octogonale des éliminatoires de la Concacaf pour la Coupe du monde Qatar 2022 à match nul ce dimanche à Kingston 0-0 avec la Jamaïque, ce qui laisse le pays nord-américain quatrième avec 7 points.

La Jamaïque est en bas avec seulement 2 points en cinq matchs, derrière le Honduras (septième), El Salvador (sixième) et le Costa Rica (cinquième). Devant le Canada se trouvent le Mexique, les États-Unis et le Panama.

Les trois premiers classés ont une place garantie pour la coupe du monde du Qatar 2022.

La quatrième équipe, actuellement le Canada, aura une chance de plus d’atteindre la Coupe du monde en séries éliminatoires.

Le match nul contre la Jamaïque est le quatrième pour le Canada qui, le 8 septembre dernier, a remporté sa seule victoire de l’octogone à ce jour à battre El Salvador 3-0 à Toronto.

Le Canada était à égalité jusqu’à aujourd’hui avec le Honduras (1-1), les États-Unis (1-1) et le Mexique (1-1).

À Kingston, ni les Jamaïcains ni les Canadiens n’ont pu générer bonnes, ou abondantes, occasions d’ouvrir le tableau de bord.

La meilleure chance du Canada est venue à la 60e minute lorsque Liam Miller, avec tout le but à sa disposition et non marqué, a placé le ballon au seul endroit où se trouvait le gardien de but jamaïcain Andre Blake.

Lorsque l’équipe canadienne s’est préparée à célébrer le but, Blake a dégagé le tir du Canadien avec ses mains, envoyant le ballon au-dessus de la barre au désespoir de Miller.

La performance de Blake a refusé au Canada une victoire qui a ouvert les portes des Américains à des postes qui garantissent une position au Qatar.

Mercredi prochain Le Canada affrontera le Panama à Toronto.