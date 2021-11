Le Canada exploitera ses réserves de sirop d’érable pour lutter contre la crise de l’approvisionnement

Si votre short stack s’est senti un peu sec ces derniers temps en raison d’un manque de sirop (abordable), c’est sur le point de changer… parce que le Canada puise dans ses stocks de nectar sucré.

Les Producteurs de sirop d’érable du Québec – une agence quasi gouvernementale sanctionnée représentant plus de 70 % de la production mondiale de sirop d’érable – viennent d’annoncer qu’ils vont commencer à drainer plus de 50 millions de livres de sirop des barils qu’ils ont dans leur réserve stratégique .

Oui, réserve stratégique… tout comme celles que nous sommes sur le point d’exploiter pour aider à faire baisser les prix du gaz ici aux États-Unis. Apparemment, le Canada a une mer de ce condiment à portée de main pour les urgences.

Eh bien, cette urgence est là … alors que l’économie mondiale fait face à une crise d’approvisionnement – ​​due, en partie, à la pandémie entre autres facteurs – QMSP dit qu’il est temps de puiser dans ce qu’ils ont sous la main pour s’assurer que les pays autour le monde, en particulier son client n°1 aux États-Unis, peut continuer à arroser ses gaufres et ses crêpes avec facilité et dans des fourchettes de prix raisonnables.

Le mot est que … cette saison de récolte a été faite pour un mauvais lot de sirop, ce qui signifie que pas assez a été produit en raison d’un printemps plus chaud / plus court … les conditions idéales sont nécessaires pour voir un rendement solide. Ajoutez à cela le fait que de plus en plus de gens cuisinent à la maison en ce moment – et vous avez une équation offre/demande déséquilibrée… d’où leur départ dans les réserves.

Ce sera le sirop le plus consommé depuis 2008. Un représentant de l’organisation a déclaré : « La réserve est là pour s’assurer que nous sommes toujours en mesure de vendre et d’offrir ce produit ».

L’OPEP du sirop d’érable puise dans sa réserve stratégique de sirop d’érable pour couvrir le déficit de récolte de cette année https://t.co/CsnyZ2fJHM via @markets – Mike Shepard (@MikeShepard4) 19 novembre 2021 @MikeShepard4

En prévision de l’année prochaine … 7 millions de robinets de sirop supplémentaires ont été déclarés OK.