Le Canada obtient son premier FNB multicrypto BTC et ETH

EvolveETF – un fournisseur canadien d’ETF – vient de lancer le premier fonds négocié en bourse multi-cryptodevises au Canada. Le produit est soutenu par les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière : Bitcoin et Ethereum.

Diversification crypto dans un ETF

Comme annoncé cette semaine sur le site d’EvolveETF, le nouveau fonds a déjà commencé à être négocié à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles « ETC » (CAD Unhedged Units) et « ETC.U » (USD Unhedged Units).

ETC ne sera pas soutenu directement par Bitcoin ou Ethereum. Au lieu de cela, il détiendra des actions des fonds à crypto unique existants d’EvolveETF. Ceux-ci incluent leurs ETF Bitcoin et Ethereum «EBIT» et «ETHR», respectivement.

Leur solde de chaque jeton sera « basé sur [Bitcoin and Ethereum’s] pondérations de capitalisation boursière » et sera rééquilibré mensuellement. À l’heure actuelle, leur pondération devrait être d’environ un tiers d’Ethereum et deux tiers de Bitcoin.

Raj Lala, président et PDG d’EvolveETFs, a expliqué pourquoi il considère ces deux actifs cryptographiques particuliers comme précieux.

« Le bitcoin s’est imposé comme une réserve de valeur et est souvent appelé or numérique. L’éther est souvent appelé huile numérique et est devenu un élément essentiel de la finance numérique, y compris les NFT et d’autres applications DeFi. »

Le nouvel ETF aidera à diversifier les investisseurs ayant du mal à choisir entre Bitcoin et Ethereum. Il offre également une facilité d’accès aux personnes qui recherchent une exposition à la cryptographie en utilisant des méthodes d’investissement traditionnelles. De plus, les utilisateurs de la Banque Royale du Canada peuvent inclure l’ETC dans leur compte d’épargne libre d’impôt, ce qui leur permet de profiter de BTC et d’ETH sans payer de gains en capital.

Canada Soaring a dépassé les États-Unis sur l’acceptation de la cryptographie

Alors que le Canada franchit une nouvelle étape en approuvant son premier FNB multicrypto, les États-Unis n’ont pas encore donné le feu vert à un FNB d’actifs numériques. Des entreprises comme Fidelity ont demandé à la SEC l’autorisation de lancer un tel produit. Cependant, le président Gary Gensler a été lent à donner des approbations, citant des problèmes de protection des investisseurs.

Brian Armstrong – PDG de Coinbase – a fréquemment critiqué la SEC pour son manque de clarté réglementaire et sa réticence à coopérer sur d’autres projets de cryptographie. Pendant ce temps, les autorités canadiennes ont fourni aux plateformes de négociation d’actifs numériques des instructions réglementaires remarquablement claires.

