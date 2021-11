Le Canada prend la tête des rondes de qualification après avoir battu le Mexique 2-1

17/11/2021 à 05:56 CET

Sélection de Le Canada a annulé mardi une équipe mexicaine fragile en défense, et avec une victoire pour 2-1 a abaissé son rival à la troisième place et avec 16 points sur 24 possibles, il a assumé la direction des tours de qualification de la Concacaf pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

CYLE LARIN Il a profité de deux grosses erreurs du gardien Guillermo Ochoa dans un match joué avec une température de 8 degrés en dessous de zéro, et a marqué un doublé qui a rallongé l’invaincu des Canadiens.

Les Etats-Unis, qui se sont aujourd’hui résignés à un nul 1-1 à Kingston, l’escorte avec 15 points tandis que le Mexique, qui enchaîne sa deuxième défaite, chute aujourd’hui à la troisième place qui donne la dernière place directe au Qatar.

Le risque pour El Tri, c’est que Panama, avec les mêmes revenus, lui fasse pression depuis la quatrième place.

Le classement est terminé Costa Rica avec 9 nombres entiers, Jamaïque (7), El Salvador (6) et Honduras (3).

Dans un duel à Edmonton, au cours duquel l’équipe mexicaine a joué avec la température la plus basse de son histoire, qui a débuté à huit degrés sous zéro, le match s’est enchevêtré au milieu du terrain, avec peu d’arrivées d’un côté et de l’autre.

Quand il a semblé que les rivaux allaient se neutraliser et atteindre la mi-temps sans annotations, Ochoa a naïvement commis une erreur dans un tir de traitement qui a rebondi; Larin a poussé le ballon et mis les Canadiens devant, qui a eu la plus longue possession du ballon, 52-48.

Le Mexique est parti à la recherche de butsLe Canada a attendu patiemment et a failli augmenter l’avance lorsque Tajon Buchanan et Alphonso Davis ont mis en place une combinaison, avec une supériorité sur le défenseur Nestor Araujo, de l’Espagnol Celta de Vigo, qui a sauvé le jeu.

À la 52e minute, sur coup franc, le Canada a accru l’avance avec un ballon aérien terminé par Larin à la complaisance d’Ochoa, lors d’une des nuits les plus sombres de sa carrière.

Nerveux, non coordonné, Les Mexicains ont perdu des ballons dans leur zone. Roberto Alvarado a tiré au but à plusieurs reprises, mais sans puissance, dans des tirs arrêtés par Borja.

En 90 Herrera a accepté un laissez-passer de JEsús Manuel Corona et avec une tête il a marqué 2-1, ce qui n’a rien changé.

Le Mexique ressuscité, il voulait faire en cinq minutes ce qu’il n’a pas fait en 90. Le gardien Birja a sauvé le Canada, en retirant un ballon de Jorge Sánchez hors de la ligne et ainsi assuré la victoire.

A la reprise du match nul, en 2022, Le Mexique visitera la Jamaïque et le Canada au Honduras.

– Fiche technique:

2. Canada : Milan Borja; Alistair Johnston, Doneil Henry (Steven Victoria, d.37), Kamal Miller, Richie Laryea; Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio, Samuel Adekugbe, Tajon Buchanan ; Cyle Larin (Jonathan David, m.73 / Lucas Cavallini, m.89) et Alphonso Davies (Jonathan Osorio, m.89).

Entraîneur : John Herdman.

1. Mexique : Guillermo Ochoa ; Néstor Araujo, Julio César Domínguez (Jesús Manuel Corona, m.46), Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo; Édson Álvarez (Andrés Guardado, m.74), Héctor Herrera, Orbelín Pineda (Sebastián Córdova, m.59) ; Raúl Jiménez, Hirving Lozano (Roberto Alvarado, m.46).

Entraîneur : Gerardo Martino.

Buts : 1-0, m.47 : Cyle Larin. 2-0, m.52 : Cyle Larin. 2-1, m.90 : Héctor Herrera.

Arbitre : Mario Escobar, du Guatemala. Il a réprimandé Doneil Henry ; Hirving Lozano et Néstor Araujo.

Incidents : Match de la huitième journée des éliminatoires de la Concacaf pour la Coupe du monde au Qatar, disputé au stade Conmmowealth d’Edmonton, avec une température de 8 degrés en dessous de zéro.