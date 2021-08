Le Canada prolonge l’interdiction des vols en Inde-Voici comment vous pouvez toujours voyager dans le pays !

Le Canada autorise les Indiens à entrer à ses frontières par une route indirecte, sinon directement, car les combats directs ont été interdits (Photo: .)

Le Canada prolonge son interdiction des vols de passagers arrivant directement de l’Inde jusqu’au 21 septembre. Cela s’inscrit dans le contexte des risques posés par la pandémie de COVID-19, a déclaré le ministère fédéral des Transports, comme indiqué dans PTI. Le pays a interdit tous les vols directs à destination et en provenance de l’Inde en avril lorsque la deuxième vague de COVID-19 a frappé le pays. La date de réouverture des frontières pour les voyageurs en provenance d’Inde a été repoussée à plusieurs reprises.

Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada, a tweeté mardi en disant que la santé et la sécurité des Canadiens continuent d’être leur priorité absolue. Et pour cette raison, après avoir examiné les données de santé publique, « nous avons décidé de prolonger l’interdiction des vols directs entre le Canada et l’Inde jusqu’au 21 septembre 2021 », a ajouté le ministre.

Les Indiens peuvent-ils voler au Canada?

Le Canada autorise les Indiens à entrer à ses frontières par une route indirecte, sinon directement, car les combats directs ont été interdits. Toute personne entrant indirectement au Canada en transitant par un pays tiers doit subir un test moléculaire Covid19 effectué à partir d’un pays autre que l’Inde avant d’entrer au Canada. Le gouvernement surveille de près la situation épidémiologique, a déclaré le ministère des Transports du Canada. Il travaillera également en étroite collaboration avec le “gouvernement indien et les opérateurs aériens pour s’assurer que des procédures appropriées sont mises en place pour permettre un retour en toute sécurité des vols directs dès que les conditions le permettront”, comme l’a rapporté PTI.

Restrictions de voyage pour les autres pays

Pas seulement le Canada, de nombreux autres pays avaient auparavant fermé leurs frontières aux voyageurs indiens en raison de la deuxième vague de COVID, et assouplissent désormais partiellement les règles pour les voyageurs. comme les États-Unis, qui autorisent désormais les étudiants à entrer et le Royaume-Uni, qui a déplacé l’Inde de sa liste « Rouge » à « Ambre » (ce qui signifie pas de quarantaine institutionnelle obligatoire) et aussi, les Émirats arabes unis – qui autorisent les titulaires de visa de résident et passagers en transit en provenance d’Inde. Les pays européens – l’Allemagne, la France et l’Espagne ont également ouvert leurs frontières aux voyageurs indiens.

Il existe certaines exceptions telles que les opérations de fret, les transferts médicaux ou les vols militaires qui resteront fonctionnels. Ils seront autorisés à passer directement entre les deux pays. Tous les vols commerciaux et privés directs de passagers sont uniquement suspendus, et non les opérations de fret, a rapporté PTI.

Le nombre total de cas de COVID-19 en Inde s’élève à 3 20 36 511, avec une augmentation en une seule journée de 38 353 cas de COVID. Les cas actifs sont tombés à 3 86 351, le plus bas en 140 jours, ont révélé les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour mercredi. Le nombre de morts a atteint 4 29 179 avec 497 nouveaux décomptes, ont montré les données mises à jour à 8 heures du matin.

