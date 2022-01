Le canapé Arcade est là, pour les gamers nostalgiques des années 90 | Jeux

Aujourd’hui, les machines d’arcade sont de véritables reliques, comparées à la mode de jouer sur un ordinateur portable, dans le cloud et à toutes ces technologies qui minimisent l’expérience.

C’est difficile à expliquer pour ceux qui ne l’ont pas vécu, mais jouer sur une borne d’arcade à l’intérieur d’une arcade ou d’un bar, c’était une expérience brutalement physique.

Tout d’abord, les meubles, Cette énorme carcasse en bois avec une télévision à tube et un panneau avec des boutons et des boutons pour deux joueurs.

La sensation de tenir le bâton, le cliquetis des boutons, d’avoir son adversaire assis sur un tabouret à côté de soi, au lieu d’être à l’autre bout du monde…

Les lumières vacillantes de la verrière de la machine, les bips aigus des anciens processeurs de son du jeu, la fumée de tabac locale, le bruit, les cris d’excitation et les rires des autres joueurs jouant sur les autres machines…

Une expérience complète où tous vos sens ont été bombardés par l’esprit du jeu, par rapport à l’expérience aseptique consistant à toucher un bouton et à jouer dans le cloud sur mobile.

Tout cela a presque été perdu, car il y a de moins en moins d’arcades dans le monde, et les arcades ont disparu des bars.

Mais maintenant, l’artiste français Harow nous permet de récupérer une partie de l’essence, non pas avec une borne d’arcade maison (qui existe aussi), mais avec le Canapé d’arcade, un canapé deux places au design inspiré des meubles d’arcade. Dans cette galerie, vous pouvez voir certains de leurs modèles :

Ces canapés Arcade sont fabriqués à partir de bois recyclé, d’acier et de velours.

Ils mesurent 125 cm x 110 cm x 150 cm et pèsent 55 kilogrammes.

Ils sont disponibles en 18 versions différentes, et la taille et la longueur du canapé peuvent être personnalisées.

Il existe des modèles inspirés des bornes d’arcade Capcom et SNK, tels que Combattant de rue ou Abattage des samouraïs, et aussi dans des séries et films emblématiques des années 90 : Jurassic Park, Hello Kitty, Bob l’éponge, etc.

En plus, des graffitis plus neutres, l’énergie nucléaire qui était si inquiétante à l’époque, les soirées disco, etc.

Ce sont des canapés qui semblent assez confortables pour jouer, et aussi pour décorer une salle de jeux.

Ils peuvent être achetés sur le site officiel de Harow, bien qu’ils n’indiquent pas le prix.