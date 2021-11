Le Canarien Domingo Barrera Corpas a disputé deux titres mondiaux

Barrera Corpas, après avoir reçu l’impact sur sa jambe, en Coupe du monde contre Arcari

Julio González

Domingo Barrera Corpas Il est né le 9 mai 1943 dans la ville de Candelaria à Ténérife et était l’un des meilleurs boxeurs canariens de l’histoire et l’un des boxeurs les plus aimés de son temps.

C’était un grand combattant dans le domaine amateur, il a fait ses débuts à l’âge de 18 ans et de 1963 à 1966, il a été champion d’Espagne amateur, deux fois en poids léger et les deux derniers en super-léger, atteignant de nombreux matches internationaux avec le équipe nationale.

Il a été vice-champion du monde militaire, perdant en finale contre l’italien Riga. Il a également été olympien aux jeux de Tokyo. Il était sur le point de remporter une médaille, sinon parce que les juges l’ont blessé dans son combat contre l’Irlandais Jimmy Derek. Il est venu jouer une centaine de combats en amateur.

Il a fait ses débuts professionnels avant son compatriote Miguel Calderin, le 5 novembre 1966. Rapide dans sa carrière, il a eu l’opportunité de disputer le titre mondial des super-légers avec 40 combats et quatre défaites, dont deux en dispute du titre de l’Espagne contre Juan Albornoz «Sombrita» et Tony Ortiz.

Le premier combat pour le championnat du monde a eu lieu le 3 avril 1971 au Luna Park de la ville de Buenos Aires (Argentine) pour le titre WBA des super-légers contre la star locale. Nicolino Locche. Barrera a perdu sur des points de décision partagés et a fait impression sur les fans.

Votre gestionnaire Renzo casadei il a su le mener avec de bonnes négociations pour disputer les deux titres mondiaux.

La deuxième fois, six mois plus tard, le 9 octobre 1971 dans la ville italienne de Gênes.

Bruno Arcari, champion du monde WBC des super-légers, remporté par KO au dixième round, mais la réalité était différente.

Lorsque le combat était au dixième round, un objet lancé par un spectateur, une pièce de cent lires, a touché la jambe droite du boxeur espagnol provoquant une blessure et une douleur terrible qui l’ont fait tomber au sol. L’arbitre, l’Anglais Teddy Waltham, inconscient de quoi que ce soit d’autre, a commencé le décompte à dix secondes, et à ce moment-là, il est allé dans le coin où se trouvait Bruno Arcari et a levé le bras en signe de victoire.

La soirée a commencé avec la présence de Cassius Clay qui a fait une exhibition en trois rounds contre l’Italien Bambini. Puis les hymnes ont été entendus et un combat a commencé qui a été beaucoup plus disputé que les Italiens ne s’y attendaient.

Les premiers tours ont été assez chaotiques, l’arbitre devant intervenir à de nombreuses reprises pour séparer les deux prétendants, même si l’excitation était palpable au fil des minutes. Domingo Barrera a montré au champion pourquoi la victoire n’allait pas être facile et lui, prudent, a évité à tout moment d’entrer dans la courte distance qui a favorisé le combattant hispanique.

Le quatrième tour a été sans aucun doute le meilleur de l’italien en plaçant un gauche au foie plié avec un droit et une série que l’espagnol a accusé, bien que dans ce même tour, à la fin de celui-ci l’italien soit allé dans son coin en saignant du droit sourcil. Les rounds suivants ont été dominés par la meilleure technique du combattant italien, mais sans que l’Espagnol ne perde la face à aucun moment. Le mieux serait le neuvième ; a commencé à dominer les Espagnols pour finir par être dominé par l’Italien avec un coup à la poitrine que l’homme de Tenerife a accusé. Le dixième tour était le dernier avec l’objet lancé par un spectateur. Un scandale, mais le résultat était inébranlable.

Le combat a eu lieu au Palacio de los Deportes à Gênes et a réuni 22 000 spectateurs.

Après ce combat, Barrera Corpas obtiendrait enfin le titre espagnol des super-légers, battant Enrique Lévy au dixième tour. Il perdrait la couronne lors de la première défense contre Fernando Pérez et lors du dernier combat de sa carrière, il tenta le titre espagnol des poids welters, mais perdit au premier tour contre González Dopico, se retire de la boxe.