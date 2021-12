Le cancer avancé dont il souffre libère le grand-père qui a abusé de sa petite-fille à Zamora

14/12/2021 à 22:40 CET

Susana arizaga

le cancer avancé et incurable qui souffre a besoin de Public de Zamora à libérer un homme de 72 ans condamné à six peines de prison pour avoir abusé sexuellement de sa petite-fille dans quand le fille avait entre 11 et 15 ans et j’allais passer le vacances en ville de la famille, Villanueva de Valrojo. L’homme, aux initiales TMM, purgera la peine confinée dans sa domicile et il ne serait examiné que dans le cas improbable où sa santé s’améliorerait.

La Cour suspend ainsi la peine d’emprisonnement, conformément à la Article 80.4 du Code pénal qui établit cette possibilité lorsqu’il est prouvé que le condamné souffre « d’une maladie très grave avec des conditions incurables, à moins qu’au moment de la commission du crime il ait déjà eu une autre condamnation avec sursis pour le même motif & rdquor ;.

UNE rapport médico-légal soutient que le cancer dont il souffre est si grave qu’il l’empêcherait d’être guéri dans un proche avenir. La décision des magistrats de Zamorano tient compte du fait que l’accusé ne bénéficie d’aucun traitement qui pourrait mettre fin à sa maladie, de sorte qu’en prison il ne pourrait pas non plus suivre une thérapie adéquate.

L’avocat de l’accusé a demandé au suspension de peine le mois dernier pour empêcher que l’emprisonnement immédiat ne soit exécuté pour les agressions sexuelles qu’il a subies avec sa petite-fille mineure. Dans cette pétition, il était indiqué que le condamné voulait passer les derniers mois de la vie en famille. Le procureur a demandé au tribunal une expertise pour justifier l’absence d’un pénitencier en Espagne « préparé pour qu’il puisse suivre le traitement oncologique pertinent avec des garanties & rdquor ;.

Deuxième cas

C’est la deuxième fois que l’Audiencia accepte de suspendre une peine de prison pour un Zamorano. Le premier a profité au Un homme de 88 ans qui a tenté de tuer son ex-femme aux portes d’un supermarché à Morales del Vino, condamné à 12 ans de prison par la Cour provinciale, qui a décidé son admission en maison de retraite.