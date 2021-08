Le cancer chez les enfants : l’impact invisible du cancer sur l’éducation

Le cancer et son traitement en soi sont une cause de stress et de peur pour les patients et leurs familles.

Le cancer chez les enfants et l’éducation : Le cancer est l’une des maladies les plus dangereuses connues de l’homme, et c’est la deuxième cause de décès dans le monde. La science médicale s’efforce d’améliorer les taux de survie à cause du cancer et elle a donné quelques résultats, mais le risque est encore trop élevé. La situation devient encore plus sombre en ce qui concerne le cancer chez les enfants, car il entraîne l’aspect d’une éducation compromise. Selon un article de recherche intitulé « Epidemiology of child cancer in India » publié dans l’Indian Journal of Cancer en 2009, 1,6 à 4,8% de tous les cancers en Inde ont été observés chez des enfants âgés de moins de 15 ans, ce qui se traduit par une incidence de 38 à 124 par million d’enfants par an, et cela est basé sur les cas détectés. En dehors de cela, selon une étude du Lancet, l’Inde à elle seule est témoin de plus de 50 000 cas de cancer chez les enfants de moins de 19 ans chaque année.

Le cancer nécessite un traitement rigoureux et il provoque une douleur immense. De plus, il y a des chances que la maladie ne soit pas guérie si elle est à un stade avancé et cela provoque également la peur dans l’esprit du patient et de la famille. Au milieu de cela, Priti Nag, 16 ans, a non seulement vaincu le cancer, mais a également nettoyé ses planches SSC de classe 10 avec brio, obtenant un score louable de 97,60% alors même qu’elle séjournait au St. Jude India ChildCare Center à Mumbai et la terminait. traitement du cancer.

Son histoire est louable et inspirante – et aussi rare.

Priti résidait à St. Judes, qui est un centre où les enfants subissant un traitement contre le cancer peuvent rester avec leurs parents et il essaie également de les soutenir dans leur éducation pendant que le traitement est en cours.

Cependant, il y a beaucoup plus d’enfants en Inde dont l’éducation souffre à cause de cette maladie.

S’adressant à Bulbul Dhawan de Financial Express Online, le Dr Suhas Agre, oncologue médical à l’hôpital ACI Cumballa Hill, a déclaré que le cancer pourrait avoir un impact sur l’éducation pour plusieurs raisons. « Il pourrait y avoir de l’absentéisme à l’école en raison du traitement, et les visites chez le médecin, les suivis et les séjours de longue durée à l’hôpital pourraient même entraîner des lacunes dans l’éducation de l’enfant. En dehors de cela, la chimiothérapie pourrait entraîner des effets à court terme comme de la fièvre et des infections », a-t-il déclaré.

Le système éducatif n’est pas tout à fait flexible face à ces problèmes, comme le montre le fait qu’il y a moins d’une décennie, des organisations en Inde se battaient pour que le cancer soit inclus dans la liste des handicaps. En dehors de cela, la forte concurrence rend plus difficile pour les étudiants de faire face au programme qu’ils manquent en raison de leurs fréquentes visites à l’hôpital. Les lacunes en matière d’éducation ne sont pas non plus bien acceptées sur le marché du travail hautement concurrentiel.

Ces enfants sont confrontés à plusieurs défis éducatifs. Selon les données fournies à FE Online par CURIA, une application qui fournit des informations sur le traitement du cancer et les installations, environ 43,5% des enfants diagnostiqués avec un cancer en Inde doivent parcourir environ 1 300 km pour atteindre l’hôpital le plus proche, et environ 10% supplémentaires. doivent parcourir 2 200 km pour se rendre à l’établissement de traitement le plus proche. Cela signifie que si ces patients atteignent l’hôpital ou l’établissement de traitement, ils devraient abandonner leurs études dans une certaine mesure, soit en changeant d’établissement d’enseignement à proximité de l’établissement de traitement, soit en faisant des allers-retours au milieu du traitement. .

Le premier peut être un problème car au milieu du traitement, l’adaptation à un nouvel établissement d’enseignement n’est pas facile. De plus, comme les hôpitaux et les installations sont situés dans les grandes villes et cela aussi, loin, les barrières linguistiques peuvent également être un obstacle majeur.

En dehors de cela, Anil Nair, PDG des centres de garde d’enfants St. Jude India, a également énuméré certains défis auxquels ces enfants sont confrontés pendant leur traitement en matière d’éducation. « Comme le traitement contre le cancer peut durer de 6 mois à 2 ans, la plupart des enfants finissent par faire une pause dans leurs écoles pendant cette période. L’aspect positif est que les écoles sont généralement utiles et comprennent que l’enfant peut reprendre le traitement plus d’une fois. Il y a aussi le problème que, comme beaucoup de ces enfants viennent de petites villes et de villages avec des infrastructures scolaires médiocres, ils finissent par parcourir de grandes distances pour recevoir une éducation décente. Cela conduit à une fatigue mentale et physique les obligeant à consacrer moins de temps à étudier et à jouer. En dehors de cela, de nombreux enfants manquent de ressources. Cela a particulièrement augmenté pendant la pandémie actuelle, lorsque la plupart des activités sont menées en ligne. Si les survivants ont des frères et sœurs, les mêmes ressources sont réparties entre eux, ce qui nuit davantage à leur éducation », a déclaré le PDG.

Mais ce n’est pas tout. Un aspect plus inquiétant est l’impact à long terme du cancer sur l’éducation. Si un enfant doit subir une radiothérapie dans le cadre de son traitement et qu’on lui administre une dose plus élevée, cela peut avoir un impact négatif sur les capacités cognitives de l’enfant, ce qui signifie que cela peut avoir des effets durables sur les capacités d’apprentissage et de compréhension de l’enfant. enfant. Bien que ce soit un effet secondaire moindre maintenant, c’est toujours une possibilité.

Non seulement cela, mais si un enfant devait obtenir des prothèses dans le cadre de son traitement, la réadaptation pour cela l’oblige également à rester loin de l’école pendant une plus longue période.

Mais le cancer n’est pas simple. C’est une maladie complexe qui a de nombreux effets secondaires, et c’est pourquoi une sensibilisation autour du cancer et de sa gravité est nécessaire. Cependant, ce n’est pas le cas, surtout chez les enfants.

« Il existe une certaine stigmatisation sociale associée au cancer et peut entraîner un stress psychologique pour les enfants et leurs familles. Souvent, le manque de sensibilisation entrave les chances des enfants de retourner à l’école ; en particulier, lorsque les écoles refusent la réadmission en raison des pressions exercées par les parents d’autres enfants. Certains enfants sont également victimes de discrimination et sont victimes d’intimidation pour le port de masques, la perte de cheveux et les handicaps induits par le traitement. En plus de cela, il est difficile de rester motivé dans le scénario actuel où les interactions sont majoritairement en ligne. Ces enfants abandonnent l’école ou s’inscrivent dans une nouvelle école (principalement privée) où la qualité est assurée avec un prix monétaire plus élevé à payer », a déclaré Nair.

La stigmatisation n’est pas une exagération. Une simple recherche sur Google montre des personnes qui posent des questions telles que « Est-il sécuritaire de vivre avec un patient atteint de cancer » sur Internet parce qu’elles ignorent que le cancer n’est pas contagieux ou transmissible.

Mais ce n’est pas tout. « En raison du manque d’éducation, les enfants atteints de cancer ont du mal à rester dans la même classe que les plus jeunes. Ils sautent des classes ou sont admis dans les classes supérieures, où leur performance est affectée car il n’y a pas de système pour fournir des solutions pour combler l’écart. Dans les deux scénarios, l’enfant est mentalement stressé », a ajouté l’organisation.

Parlant des problèmes que les lacunes dans l’éducation créent pour l’employabilité future, le PDG de St. Judes a déclaré: «Les enfants peuvent être confrontés à des défis pour se qualifier pour des emplois gouvernementaux qui ont des critères d’âge et d’éducation stricts. Cependant, dans les secteurs privés, ils sont bien absorbés. Les survivants sont encouragés à mener une vie normale après cinq ans à compter du diagnostic. »

Le cancer et son traitement en soi sont une cause de stress et de peur pour les patients et leurs familles. Et les problèmes associés de stigmatisation, de perte d’éducation et de manque de meilleures opportunités à un stade ultérieur ne font qu’ajouter aux malheurs des individus déjà souffrants. Un accès plus facile à des soins de santé de qualité, une sensibilisation accrue et un système d’éducation plus compréhensif et adaptatif peuvent grandement aider les survivants du cancer et les patients à mener une vie normale et meilleure.

