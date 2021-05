Le cancer du wokisme prend un coup ⋆ .

J’ai écrit hier sur les défaites écrasantes du Parti travailliste lors des élections partielles et des élections au conseil en Grande-Bretagne. Comme vous vous en doutez, des post mortems sont en cours de rédaction, celui-ci de Rakib Ehsan dans le London Times: «L’adoption par les travaillistes de la politique racisée entraînera davantage de catastrophes électorales.»

La nuit dernière a montré une fois de plus que de larges pans du pays en avaient assez d’être traités avec condescendance par les politiciens travaillistes et les militants étudiants.

***

Les électeurs de la classe ouvrière envoient un message clair: ils n’ont pas besoin d’une «rééducation politique», et ils rejettent l’interprétation fondamentalement déformée de la société britannique tenue par certains des représentants travaillistes les plus bruyants. Ils voient que trop de politiciens travaillistes sont asservis à une politique racisée toxique, l’ampleur de cela est devenue claire lorsque Sir Keir Starmer a «pris le genou» pour soutenir Black Lives Matter. Les appels du mouvement à l’abolition de la police et à une société post-capitaliste reflètent un identitarisme grossier qui ne transporte aucun camion avec la grande majorité des Britanniques. Seulement une personne sur dix dans ce pays est en faveur d’une réduction des investissements dans les forces de police locales.

Le wokisme est si stupide, si invraisemblable, que j’ai du mal à comprendre comment quelqu’un peut tomber amoureux. Beanie Babies et les roches pour animaux de compagnie avaient plus de sens. Et pourtant, la mesure dans laquelle le phénomène du «réveil» s’est propagé à travers l’Occident comme un cancer est remarquable. Hier, les Britanniques ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient rien avoir à faire avec cela.

Maintenant, alors que le parti travailliste réfléchit aux résultats désastreux de cette semaine, il doit éviter la tentation de doubler en se dirigeant vers la brigade corbynite énergique, mais finalement sans esprit. Des députés d’arrière-ban tels que Zarah Sultana et Nadia Whittome…

Lire: Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar.

… Peuvent être très populaires dans leurs chambres d’écho sur les réseaux sociaux, mais l’activisme politique de style étudiant tombe comme un ballon de plomb à l’extérieur d’eux.

Espérons que les électeurs américains en auront autant marre du wokisme que les Britanniques l’étaient hier.