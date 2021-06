Le candidat à la “Bachelorette” remporte la date du groupe “Sex Positive” après avoir révélé qu’il était vierge .

Franchises ABC Bachelor et Bachelorette a été dans le un peu les gros titres aussi tard que le a réveillé la foule a décidé d’infiltrer l’une des premières émissions de télé-réalité, transformant ce qui est déjà un feu de drame et ajoutant un côté de réveil.

Mais lors de la Bachelorette de lundi, les conservateurs ont remporté une petite victoire lorsque le candidat Mike Planeta a révélé sa virginité lors d’un rendez-vous de groupe qui a mis chaque gars au défi d’être “sexe positif” dans un sketch destiné à séduire Katie Thurston et, malgré le franc-parler de Thurston sur le sexe, lui a donné la première place pour le rendez-vous.

Planeta et neuf autres gars ont été sélectionnés pour la première date de groupe de la saison et ont rapidement appris que leur événement serait NSFW et personnel en tant qu’animatrice de podcast et experte en sexe Heather McDonald les a informés qu’elle aiderait « sexe positif » Thurston détermine qui était “le plus grand amant de tous les temps”.

Quant à savoir comment, McDonald demanderait à chaque gars de donner “une présentation” où des choses comme le bondage et les jouets sexuels seraient utilisables.

Planeta a révélé dans une coupe qu’il “J’avais le sentiment que c’était la direction que ça allait prendre” et “si nous parlons de sexe, je veux personnellement partager cela dans le mariage.”

Après deux questions triviales sur l’anatomie féminine, McDonald a augmenté la mise en demandant « quelle est votre position sexuelle préférée » et « à quand remonte la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles ».

Pour les deux questions, Planeta a écrit un point d’interrogation sur son tableau blanc “parce que je veux [Katie to hear it from my lips first.”

With the guys off devising their skits, Planeta began crying in another cutaway as he explained that even though he has “no problem” with his decision, he’s “more worried about showing her how much it means to me and…how much, like, I thought about her throughout this whole process.”

“[T]ce n’est pas quelque chose que je prends à la légère….Je ne vais pas compromettre cela, donc je pense que la chose la plus dévastatrice qui peut arriver est si Katie n’a pas entendu mon cœur et n’a pas compris d’où je venais », il ajouta.

Avant son tour, Planeta a admis que même s’il craignait que Thurston ne le renvoie chez lui, il savait que le bon appel était de “Regardez-la bien en face et dites-vous, je vais montrer un côté de moi qui, à mon avis, je pense que c’est ce que l’amour devrait être.”

Invitant Thurston sur scène à s’asseoir avec lui au bout d’un lit, il commença à lire dans un cahier une lettre « à ma future femme » (cliquez sur « agrandir ») :

MIKE : Je veux partager où en est mon cœur, d’accord ?

THURSTON : Oui.

MIKE : A ma future femme, je me suis toujours demandé comment tu serais. Seriez-vous doux ? Seriez-vous tendre ? Ou seriez-vous plein de feu et de passion ? Je pense que c’est celui-là. [THURSTON LAUGHS] Seriez-vous drôle ou seriez-vous timide ? Nous savons que tu es drôle Et enfin, quel genre de mère serais-tu ? J’ai toujours voulu que tu te sentes tellement aimé et honoré et la meilleure façon pour moi de te le montrer est de me garder pour toi. L’amour est dur. Parfois au sens figuré, parfois au sens propre. Mais je veux que vous sachiez que j’attendrais encore 31 ans pour avoir des relations sexuelles si c’est ce qui vous a prouvé que je sacrifierais tout pour que vous vous sentiez aimé et en sécurité et c’est pourquoi je serais le plus grand amant pour vous.

THUSTON : Oh, c’est si beau ! Oh mon Dieu.

PUBLIC : Waouh !

THURSTON : Merci beaucoup.

MIKE : Ouais.

Dans sa propre coupe, Thurston elle-même a commencé à pleurer car elle se sentait tellement émue par le fait que Planeta signerait sur l’émission et sortirait avec elle étant donné que leurs points de vue sur l’activité sexuelle étaient diamétralement opposés:

Une fois que les gars ont tous terminé, McDonald a annoncé que Planeta était le vainqueur et l’a invité sur scène à embrasser Thurston et à recevoir un trophée assez grand.

Dans une coupe post-date, il a laissé échapper une grande expiration avant de le dire « était sauvage » ajoutant que “[i]un genre d’événement positif pour le sexe comme ça, je ne pense pas que quiconque pensait que la vierge allait sortir vainqueur, mais je pense juste que cela montre que l’intimité prend tellement de formes différentes. Je suis assez content.

ABC La Bachelorette

14 juin 2021

20 h 05, heure de l’Est

HEATHER MCDONALD : Comme vous pouvez le voir, aujourd’hui, c’est beaucoup, beaucoup d’amour.

THOMAS: Je n’ai jamais fréquenté quelqu’un dans le passé aussi à l’aise que Katie avec sa sexualité, donc je n’ai aucune idée de ce que nous avons en réserve.

KATIE THUSTON : J’ai amené mon amie, qui est aussi une mère, une épouse, une écrivaine, une comédienne, mais surtout, l’animatrice du podcast Juicy Scoop, Heather McDonald.

MCDONALD : Merci, Katie. [CHEERS AND APPLAUSE]

THOMAS : D’accord.

GARRETT : Heather McDonald’s est une comédienne très connue. Elle est bien connue pour un domaine spécifique, je crois, et c’est le sexe.

MCDONALD : J’ai su dès le moment où je t’ai vue sortir le premier soir que tu étais une femme forte et confiante, une femme séropositive. Et je suis ravi d’être ici et de vous aider à trouver un grand amant. Pas n’importe quel amant, le plus grand amant de tous les temps.

KARL : Oh, waouh.

MIKE : J’avais le sentiment que c’était la direction que ça allait prendre. Je veux dire, si nous parlons de sexe, je veux personnellement partager cela dans le mariage.

MCDONALD : Quel est le plus gros organe sexuel de la femme ? [LAUGHTER] Répondre? Vagin, vagin, langue, vagin. Son cerveau. C’est le cerveau.

KARL : Quoi ? Oh mec.

MCDONALD: Alors félicitations pour ça.

JUSTIN : Alors Heather nous pose des questions sur, vous savez, le corps, pour voir si nous savons de quoi nous parlons et ce que nous faisons.

MCDONALD : Combien de zones érogènes le corps féminin possède-t-il ?

JAMES : Que signifie « érogène » ?

TRE : Érogène ?

QUARTNEY : Heather nous pose des questions auxquelles j’aurais aimé prêter plus d’attention en anatomie.

MCDONALD : Quel vêtement augmente les chances d’une femme d’avoir un orgasme ?

QUARTNEY : Elle parle de différentes parties du corps féminin. Dois-je connaître ces réponses ?

MCDONALD : D’accord, de la soie. Un soutien-gorge, de la lingerie. Étonnamment, la réponse est les chaussettes.

GARÇON NON IDENTIFIÉ : Waouh !

QUARTNEY : J’ai appris des trucs aujourd’hui.

MCDONALD : Quel est l’outil sexuel le plus efficace pour les femmes ?

MIKE : C’est plus dur que je ne le pensais. Pour moi, il y a probablement encore plus de pression parce que je n’ai jamais eu de relations sexuelles.

MCDONALD : Quelle est votre position sexuelle préférée ? D’accord, missionnaire. Chienchien. Brouette! Cowgirl inversée, toujours amusante.

THURSTON : L’homme mystère.

MCDONALD : Un point d’interrogation. D’accord. D’accord, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles?

MIKE : Est-ce que j’écris que je suis vierge, tu sais ?

MCDONALD : Deux mois.

THURSTON : Mmmm.

MCDONALD : Point d’interrogation.

THURSTON : Mm-hmm.

MIKE : J’ai juste mis des points d’interrogation, parce que je veux qu’elle l’entende d’abord de mes lèvres.

MCDONALD : Maintenant, rappelez-vous, les gars, je suis ici pour aider Katie à trouver le plus grand amant, alors vous allez lui montrer dans une présentation, ce qui fait de vous le plus grand amant.

MIKE : Je savais que j’allais être mis dans cette situation de cette façon, que ça allait être difficile. Je ne pensais pas que ça viendrait si vite, pour être honnête.

MCDONALD : J’ai des choses avec lesquelles vous pouvez travailler. Et puis tu reviendras ici et tu le feras devant Katie, et moi-même, et un public en direct.

CONNOR : Oh, mon Dieu.

MIKE : Je n’ai aucun problème à parler du fait que j’attends le mariage.

THUSTON : Vos accessoires. Quoi que vous vouliez interpréter, ce qui fait de vous le plus grand amant.

MIKE : Je suis plus inquiet de lui montrer à quel point cela compte pour moi et de lui montrer à quel point j’ai pensé à elle tout au long de ce processus. Comme, ce n’est pas quelque chose que je prends à la légère. C’est quelque chose que je… [CRYING] – comme, je ne vais pas compromettre cela, donc je pense que la chose la plus dévastatrice qui puisse en résulter est si Katie n’a pas entendu mon cœur et n’a pas compris d’où je venais. [CRYING]

(….)

20 h 13, heure de l’Est

CONNOR [SINGING]: Je ne suis pas le gars le plus grand, Tu n’as jamais ramassé dans un bar, Mais je suis à l’aise dans un avion ♪ ♪ Ou sur la banquette arrière de ta voiture ♪ ♪

TRE : Je pense que nous sommes tous nerveux à l’idée de monter cette performance. Aujourd’hui, il s’agit de trouver qui pourrait être le plus grand amant de tous les temps pour Katie.

QUARTNEY : Je ne fais généralement pas ressortir ma sexualité comme ça, mais Katie est une personne très séropositive, alors je vais tout expliquer pour Katie.

MIKE : Je suis nerveux. Si Katie ne peut pas accepter que je sois vierge, je pense que je finirais par rentrer à la maison. [CHEERS AND APPLAUSE]

MCDONALD : Bienvenue. Bienvenue, les gars. [CHEERS AND APPLAUSE]

AARON: Je ne suis pas à un rendez-vous aujourd’hui, mais nous pouvons faire partie du public. Et je suis excité de voir Katie passer un bon moment, rire, donc je suis assez excité de voir ce que ça va être.

MCDONALD : Katie est là pour trouver le plus grand amant de tous les temps.

(….)

20h18, heure de l’Est

MCDONALD : Notre prochain interprète est Mike. [CHEERS AND APPLAUSE]

GARÇON NON IDENTIFIÉ : Mike.

THURSTON : Ouah !

MIKE : Je vais t’attraper.

THURSTON : Oh !

MIKE : Ouais.

THURSTON : D’accord, d’accord. Oh merci. Merci.

MIKE : Quand vous avez tous ces gars qui vont dans la direction opposée à celle où vous savez que vous êtes sur le point d’aller, vous pensez certainement, je peux gérer cela de deux manières. Je peux courir et me cacher et ne pas montrer qui je suis. [TO THURSTON] Juste sur le lit ici.

THUSTON : Sur le lit ? OK OK.

MIKE: Ouais, juste – ou je peux la regarder en face et dire, je vais montrer un côté de moi qui, à mon avis, je pense que c’est ce que l’amour devrait être. [TO THURSTON] Je veux partager où en est mon cœur, d’accord ?

THURSTON : Oui.

MIKE : A ma future femme, je me suis toujours demandé comment tu serais. Seriez-vous doux ? Seriez-vous tendre ? Ou seriez-vous plein de feu et de passion ? Je pense que c’est celui-là. [THURSTON LAUGHS] Seriez-vous drôle ou seriez-vous timide ? Nous savons que tu es drôle Et enfin, quel genre de mère serais-tu ? J’ai toujours voulu que tu te sentes tellement aimé et honoré et la meilleure façon pour moi de te le montrer est de me garder pour toi. L’amour est dur. Parfois au sens figuré, parfois au sens propre. Mais je veux que vous sachiez que j’attendrais encore 31 ans pour avoir des relations sexuelles si c’est ce qui vous a prouvé que je sacrifierais tout pour que vous vous sentiez aimé et en sécurité et c’est pourquoi je serais le plus grand amant pour vous.

THUSTON : Oh, c’est si beau ! Oh mon Dieu.

PUBLIC : Waouh !

THURSTON : Merci beaucoup.

MIKE : Ouais.

THURSTON : Oh, mon Dieu. Mike a reconnu qu’il sait exactement qui je suis. Genre, je vais devenir émotif rien que d’en parler. Qu’il choisisse d’être là pour moi, sachant qui je suis, comment je suis, c’est probablement ce qui m’a le plus touché.

MCDONALD : Il ne peut y avoir qu’un seul plus grand amant de tous les temps, et cette personne est Mike.

THURSTON : Ouais !

[CHEERS AND APPLAUSE]

GARS : Discours, discours, discours.

MIKE: [EXHALES] C’était sauvage. Dans un genre d’événement positif comme celui-là, je ne pense pas que quiconque pensait que la vierge allait sortir vainqueur, mais je pense juste que cela montre que l’intimité prend tellement de formes différentes. Je suis assez content.

QUARTNEY : Bon travail, mon frère.

MIKE : Merci, mec.

QUARTNEY : Oui.

KARL : Bien [bleep], copain.

QUARTNEY : Merci, dû.

KARL : J’adore ça, mec. [TO THE CAMERA] Mike P. obtient le trophée pour aujourd’hui, mais ce n’est littéralement que la moitié de la bataille, n’est-ce pas ? Le rendez-vous du groupe est passé, c’est à gagner, donc ce soir c’est la rédemption. Je dois bien me mettre la tête. Je dois revenir dans le jeu et de cette façon, je peux toujours mettre fin à cette chose de la bonne manière.