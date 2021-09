Le candidat à la mairie Curtis Sliwa veut faire de New York la ville la plus crypto-friendly d’Amérique.

in

L’écosystème de la monnaie numérique devient un sujet vital des campagnes politiques aux États-Unis, indiquant l’émergence progressive de l’industrie comme une innovation financière non négligeable.

Révélant ses plans s’il est élu, le candidat à la mairie de New York, Sliwa Curtis, a présenté ses plans pour faire de la ville la plus conviviale du pays en matière de cryptographie.

Dans le cadre de ses plans, Curtis a déclaré qu’il prendrait des dispositions pour les taxes, les pénalités et les frais à payer en Bitcoin dans l’État. «Nous ouvrirons davantage de guichets automatiques crypto et inciterons les entreprises à accepter les crypto-monnaies. Nous devons moderniser notre économie et la rendre accessible à TOUS ! “, a-t-il déclaré dans un tweet.

Les Américains férus de crypto ont fait preuve de solidarité avec l’écosystème de la monnaie numérique lors du fiasco entourant la facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars. Alors que l’industrie dans son ensemble parle des dispositions irréalistes du projet de loi, beaucoup ont appris à quel point les crypto-monnaies greffées sur la nation sont devenues.

La promesse de Curtis d’institutionnaliser les crypto-monnaies dans l’épicentre financier mondial est un sentiment partagé par d’autres candidats. Plus tôt cette année, Blockchain.news a rapporté que le candidat démocrate de New York à la mairie Andrew Yang avait également des ambitions similaires pour transformer la ville en une plaque tournante pour la crypto et le Bitcoin.

Les efforts pour les atteindre dépendent en grande partie de la qualité des relations du Département des services financiers de New York (NYDFS) avec Adrienne Harris, ancienne conseillère principale du cabinet de relations publiques Brunswick Group.

Elle a été nommée à la tête de l’agence. Avec des politiques favorables, les crypto-monnaies et le Bitcoin pourraient prospérer à New York avec l’un ou l’autre de ces candidats s’ils gagnent. Les licences accordées aux nouvelles entreprises pour exploiter des services seront encore améliorées.

Le maire de Miami, Francis Suarez, est actuellement à la barre pour faire de la ville l’une des villes les plus respectueuses de la cryptographie du pays. Le Texas est également connu comme un hub crypto. Si l’un de ces candidats à la mairie gagne, nous pouvons commencer à voir New York pour les années à venir.

Source de l’image : Shutterstock