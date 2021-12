Le candidat à la mairie de l’ATL déclare que les fausses informations de TI et d’Isaac Hayes III nuisent aux chances d’élection

TI et Isaac Hayes III aurait pu aider à mettre fin Félicia Moore‘s tourné vers le prochain maire d’Atlanta en diffusant de fausses nouvelles … du moins selon la candidate elle-même.

Moore, qui vient de perdre le second tour d’ATL contre André Dickens, raconte TMZ… TI et Hayes ont répandu des « mensonges » sur elle et ses politiques proposées, ce qui a probablement contribué à faire pencher la balance contre elle dans les derniers jours précédant le jour des élections. Maintenant, elle les interpelle et pense que les autres devraient aussi le faire.

La désinformation que Moore pense qu’ils ont propagée est une diffamation inventée contre elle basée sur un article qu’ils ont récupéré et republié – son titre disait : « Une femme qui court pour le maire d’Atlanta promet de FERMER TOUS LES CLUBS DE STRIP !!! »

Ni Tip ni Hayes — fils de feu un grand chanteur de soul Isaac Hayes — joint la source OG, mais l’histoire peut être facilement trouvée avec une recherche.

L’article a publié un clip hors contexte de Moore d’il y a des années – parlant de permis d’utilisation spéciale pour certaines entreprises – qui n’avait rien à voir avec les clubs de strip-tease.

Au lieu de cela, il s’agissait de studios d’enregistrement – Moore dit qu’elle n’a jamais mentionné les clubs de strip-tease pendant la campagne, et pense que TI en était bien conscient lorsqu’il a présenté le faux titre. Elle dit que le rappeur a été franc contre elle, alors elle voit cela comme une autre tentative de la faire mal paraître.

Voyant comment elle a perdu, Moore dit qu’il semble que les efforts de TI et Hayes ont fonctionné … ce qu’elle appelle le total BS.