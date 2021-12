Le candidat à la présidence de la FIA, Graham Stoker, s’alignerait sur l’activisme de Lewis Hamilton

Le candidat à la présidence de la FIA, Graham Stoker, a déclaré qu’il souhaitait que l’organisation « s’aligne » sur Lewis Hamilton et contribue à rendre la Formule 1 plus inclusive.

Hamilton a fait campagne pour des changements au sein du sport et a été un fervent partisan du mouvement Black Lives Matter – avec Mercedes changeant sa livrée argentée traditionnelle en noir en 2020 et 2021 pour refléter cela – les droits LGBTQ + et les droits de l’homme dans le monde.

Il a enfilé un casque arc-en-ciel pour les dernières courses de la saison au Qatar, en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, et s’est prononcé contre les lois anti-LGBTQ+ mises en œuvre en Hongrie.

Stoker, actuellement vice-président et deuxième membre le plus ancien du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, fait campagne contre l’ancien pilote de rallye et vice-président de la FIA Mohammed bin Sulayem pour succéder à Jean Todt à la retraite à la fin de son mandat. .

L’élection aura lieu vendredi et, s’il est élu, Stoker a déclaré qu’il utiliserait sa plate-forme pour mettre en œuvre des initiatives qui rendraient la Formule 1 plus diversifiée, à l’instar du pilote Mercedes ces dernières années.

« Je veux aligner [with Hamilton], en fait », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Nous travaillons actuellement avec nos amis de la FOM (Formula One Management) sur l’inclusivité.

«Je me suis engagé dans ma campagne électorale à mettre en place une commission chargée de cela. Je veux m’aligner sur ce que fait Lewis.

« Il a absolument raison et le moment est venu, et je pense que nous devons nous y attaquer de front.

« J’ai aussi toujours été derrière les projets Women in Motorsport, [I] les a repris de Susie Wolff.

« Donc, encore une fois, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons dur. Nous sommes l’un des rares sports, avec la voile et le concours complet à l’équitation, où hommes et femmes concourent ensemble. Donc l’inclusivité, la diversité, nous devons le faire.

En dehors de la piste, l’ancien champion du monde à sept reprises a créé la Commission Hamilton, qui s’est associée à la Royal Academy of Engineering pour aider à engager les jeunes Noirs dans la poursuite des STEM. [science, technology, engineering and maths] cours qui pourraient mener à de futures carrières dans le sport automobile.

Et le candidat à la présidence de la FIA veut voir le sport s’unir et ne pas tirer dans des directions différentes à l’avenir.

« Non, nous devons nous aligner. Et en fait, si nous faisons cela, du point de vue des relations publiques et du message, nous sommes tellement forts », a déclaré Stoker.

« Et je veux voir ce dialogue non seulement entre nos amis de la FOM mais aussi les équipes, les pilotes – nous devrions parler d’une seule voix. »

Hamilton a été officiellement nommé chevalier par le prince de Galles mercredi en reconnaissance de ses services rendus au sport automobile.