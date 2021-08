Le candidat approuvé par Trump a perdu. Il a quand même appelé ça une victoire. 10z viral

Ancien président Donald Trump a déclaré la victoire lors d’une élection spéciale au Texas où le candidat qu’il a soutenu a en fait perdu, déclarant à Fox News ‘ Dan Bongino samedi qu’il venait de remporter une « énorme victoire » dans le Lone Star State.

Le 1er mai, il y a eu une élection spéciale pour le 6e district du Congrès du Texas, couvrant une zone au sud et au sud-est de la région métropolitaine de Dallas/Fort Worth. Le siège avait été occupé par Rep. Ron Wright (R-TX), jusqu’à sa mort de Covid-19 en février.

Deux républicains, Rép. Jake Ellzey et Susan Wright, la veuve de Ron Wright, ont été les deux premiers à avoir obtenu des voix lors de l’élection spéciale, et un second tour a eu lieu fin juillet. Ellzey a battu Wright par plus de six points et demi, 53,27 % à 46,73 %. Ellzey a depuis prêté serment pour commencer à représenter le district.

Trump avait approuvé Wright et la victoire d’Ellzey a été décrite par le journaliste politique du Texas Tribune Patrick Svitek comme un « bouleversement majeur ». Quelques jours plus tard, un article analytique plus long de Svitek évaluait « l’appel bipartite » d’Ellzey et « une campagne plus positive et énergique » parmi les raisons de sa victoire. La campagne de Wright a été critiquée par les observateurs politiques comme étant trop dépendante de l’espoir que l’approbation de Trump et les dépenses extérieures agressives du Club for Growth la propulseraient vers la victoire.

Samedi soir, Trump lui-même n’a montré aucun signe de reconnaître l’élection d’Ellzey comme un reproche, répondant à une question sur Mike Carey, un candidat soutenu par Trump qui a en fait remporté son élection dans l’Ohio, avec un commentaire se vantant également du Texas.

L’ancien président a déclaré à l’animateur de Fox News qu’il se sentait « très bien » à propos de la victoire de Carey, puis a mentionné le Texas :

Et nous avons eu une grosse victoire au Texas. Nous avions deux républicains en lice, nous avons gagné il y a trois mois, un gros, et nous avons eu deux républicains en lice, aucun démocrate, et les démocrates qui ont voté, ont voté contre moi mais c’était une énorme victoire, puis la grande victoire dans l’Ohio, plus d’une élection normale et Mike a gagné par beaucoup.

Trump avait raison de dire qu’il y avait « deux républicains en lice » (Ellzey et Wright), et vraisemblablement le commentaire « nous avons gagné il y a trois mois » faisait référence aux élections spéciales originales de mai. Le commentaire de Trump sur le vote des démocrates « contre moi » reflète le système primaire ouvert du Texas, dans lequel les électeurs n’ont pas à s’inscrire auprès d’un parti mais peuvent plutôt demander un scrutin de parti républicain ou démocrate lors d’élections primaires partisanes. Lors d’une élection spéciale au second tour où seuls deux républicains étaient sur le bulletin de vote, les électeurs qui avaient précédemment demandé des bulletins de vote démocrates ou autrement identifiés comme démocrates auraient pu voter de la même manière que les républicains ou les indépendants.

C’est une longue façon de dire qu’il n’est tout simplement pas raisonnable d’interpréter les commentaires de Trump sur cette “grande victoire” et cette “énorme victoire” comme faisant référence à autre chose que le second tour des élections spéciales pour le 6e district du Congrès du Texas, et bien, Trump ne semble pas avoir beaucoup d’autres personnes qui le considèrent comme une victoire pour lui.

