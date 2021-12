Le candidat au Congrès Kurani abandonne 2 022 NFT Solana dans le cadre de la campagne

Shrina Kurani, une démocrate présente dans le 42e district du Congrès de Californie, publiera aujourd’hui 2 022 jetons non fongibles (NFT) sur la blockchain Solana dans le cadre de sa campagne électorale.

Les NFT – des jetons numériques représentant des « déclarations de vision et de concept » et des éléments potentiels de l’ordre du jour de la politique Web 3 liés aux adresses de la blockchain Solana – sont destinés à amener l’industrie de la cryptographie dans la campagne de Kurani pour remporter un siège à la Chambre des représentants.

« Il y a beaucoup de malentendus sur ce qu’est la crypto, ce que peut être la crypto, la direction dans laquelle elle va, à qui elle sert », a déclaré Kurani à CoinDesk. « Et je pense qu’il existe un moyen pour nous de pouvoir construire davantage de ponts entre les décideurs politiques et les gens de l’espace pour pouvoir réellement avoir plus de conversation et cela, je pense, m’amène à mon deuxième objectif, qui est en fait engager la communauté crypto pour pouvoir participer à l’avenir de la législation crypto.

Les NFT feraient partie d’une campagne plus large, a déclaré Kurani, affirmant que sa campagne pourrait également utiliser des outils comme Discord pour engager une communauté.

Kurani, dont le profil LinkedIn indique qu’elle est actuellement vice-présidente des affaires de la start-up d’investissement Republic, a déclaré qu’elle avait choisi Solana pour répondre aux préoccupations environnementales, notant son mécanisme de consensus de preuve de participation délégué. Kurani est diplômée en sciences du développement durable et intègre les questions climatiques dans sa campagne.

À cette fin, le législateur potentiel considère l’éducation autour de la blockchain et des crypto-monnaies comme un problème clé dans la conversation sur la durabilité.

« Quand vous parlez de l’avenir de la technologie, il y aura toujours une empreinte, n’est-ce pas ? En utilisant Google, [using] e-mail, en utilisant n’importe quelle forme de technologie, se brancher sur une prise murale consomme de l’énergie, n’est-ce pas ? Et cela dépend de l’origine de l’énergie et de l’efficacité de ces processus », a-t-elle déclaré.

Le compromis – le potentiel d’un système financier plus inclusif – en vaut la peine, aux yeux de Kurani.

Lacunes réglementaires

Si Kurani est élue, elle considère les règles fiscales et comptables comme deux domaines qui peuvent facilement être traités avec une nouvelle législation.

« Je pense que la clarté est quelque chose qui aide tout le monde à tous les niveaux, pour aider les régulateurs et pour aider les participants », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il y a une sorte de fruit de base à portée de main que nous pouvons aider tout le monde dans l’espace à pouvoir participer de manière conforme qui n’ajoute pas une quantité onéreuse de frais généraux réglementaires que nous pourrions voir. »

Elle ne considère pas non plus la réglementation des crypto-monnaies comme une question partisane. Le problème « affectera tout le monde » et il faudra que les législateurs des deux principaux partis politiques s’y attaquent.

« Nous pensons à la prochaine génération d’Internet comme participative et inclusive, où ce type de propriété d’utilisateur unitaire peut réellement promouvoir l’inclusion financière, où nous pouvons avoir une transparence accrue à tous les niveaux », a déclaré Kurani.

La liste des NFT de jeudi est une salve dans ce débat en attirant de nouveaux publics à la campagne, a-t-elle déclaré.

«Je pense que l’objectif principal est de vraiment éduquer la population américaine sur la blockchain et de continuer à construire ce pont entre la crypto et la politique, d’engager la communauté, et oui, de nous aider à aller au Congrès et nous pouvons en fait avoir plus [crypto]-des candidats alphabétisés », a-t-elle déclaré.