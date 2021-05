Le candidat au Congrès Teddy Daniels se joint à d’autres dans un appel audacieux au moratoire sur l’immigration ⋆ .

Avec un flot d’immigrants illégaux venant de la frontière sud provoquant une crise, le candidat au Congrès américain de Pennsylvanie Teddy Daniels a appelé à un moratoire sur l’immigration pour arrêter le flux de personnes à la fois illégales et légales afin que les États-Unis puissent faire comprendre les choses.

«Notre nation est envahie et @JoeBiden ne gère pas correctement Covid 19 en ce qui concerne la frontière et ne termine pas le mur. Par conséquent, j’appelle à un moratoire sur l’immigration jusqu’à ce que nous puissions arrêter le flux d’illégaux, de crimes, de drogues et de virus à travers notre frontière. #AmericaFirst “

Notre nation est envahie et @JoeBiden ne gère pas correctement Covid 19 en ce qui concerne la frontière et ne termine pas le mur. C’est pourquoi j’appelle à un moratoire sur l’immigration jusqu’à ce que nous puissions arrêter le flux d’illégaux, de crimes, de drogues et de virus à travers notre frontière. #AmericaFirst – Teddy Daniels pour le Congrès (@DanielsCongress) 18 mai 2021

Daniels n’est pas le seul à réclamer un moratoire sur l’immigration. La membre du Congrès Majorie Taylor Greene (R-GA) a présenté Protect America First Act, coparrainé par quatre autres membres du Congrès, dont Paul Gosar (R-AZ). Ce projet de loi propose un moratoire de 4 ans sur l’immigration et une accélération du délai entre l’arrestation et l’expulsion pour réduire le délai de 3 mois à 30 jours. Ce projet de loi a été présenté dans le but de mettre fin à la crise au mur frontalier sud. Le projet de loi a été envoyé aux comités pour examen. Dans un tweet de la membre du Congrès, vous pouvez voir l’objectif de son projet de loi.

Aujourd’hui, j’ai présenté le Protect America First Act pour mettre fin à la crise de @ JoeBiden à notre frontière sud. Le «Protect America First Act» est essentiel pour sécuriser notre frontière sud, conserver la culture américaine et défendre la souveraineté américaine. pic.twitter.com/2IIWkSomOR – Rep.Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) 12 mars 2021

La sénatrice d’État de l’Arizona Wendy Rogers (à droite) a publié un tweet en faveur du projet de loi proposé par Marjorie Taylor Greene.

Nous avons un état d’urgence viral à notre frontière. Le virus pénètre dans le flot d’illégaux. Il est temps de mettre en place un moratoire sur l’immigration. – Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) 12 mars 2021

Le candidat au Congrès Jarome Bell (VA-02), l’ancien candidat au Congrès de la NC Pete D’Abrosca ont été parmi les premiers à demander un moratoire sur l’immigration. De nombreux autres se sont joints depuis à des appels en faveur d’un moratoire sur l’immigration, notamment le candidat au Congrès Jack Lombardi (IL-16), le candidat au Congrès Tom Norton (MI-03), le candidat au Congrès Joe Kent (WA-03), le candidat au Congrès Michael Sisco ( WV-01), candidat au Congrès Mike Billand (TX-02), candidat au Congrès Josh Foxworth (TX-14), candidat au Sénat SC Tim Swain.

Bien qu’il n’ait pas appelé à un moratoire sur l’immigration, le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, a reconnu qu’il y avait une crise à notre frontière sud et a laissé entendre qu’un éventuel moratoire était nécessaire. Cela place tout républicain n’appelant pas à un moratoire essentiellement à gauche d’un démocrate sur cette question. Plus tôt, nous avons signalé:

Manchin a déclaré à CNN que la situation à la frontière était en effet une crise, bien que l’administration Biden elle-même ait évité le mot qui décrit la situation qu’elle a sans doute créée. De CNN:

D’autres comme le sénateur Joe Manchin ont attiré l’attention de Biden. Manchin, le démocrate de Virginie-Occidentale qui a soutenu le projet de loi de 2013, a déclaré qu’il le ferait à nouveau. Mais il a également déclaré que la situation à la frontière était une «crise», allant plus loin que la Maison Blanche, et a déclaré qu’il attendrait d’être informé avant d’évaluer la réponse de l’administration.

«Quel que soit le message envoyé, il était certainement mal interprété», a déclaré Manchin. «C’est une crise – oh c’est une crise.»

Certains pourraient affirmer que cette crise n’est pas nouvelle, mais qu’elle semble s’être accélérée depuis que Joe Biden a pris la présidence. . a rapporté: «Les agents frontaliers américains ont arrêté près de 100 000 migrants à la frontière américano-mexicaine en février, selon deux personnes familières avec les chiffres préliminaires, le total mensuel le plus élevé depuis une importante vague de frontière à la mi-2019 …

Les quelque 100 000 migrants détenus à la frontière en février représentent une augmentation par rapport à 78 000 en janvier. Le total de février semble être le nombre mensuel le plus élevé depuis juin 2019 lors d’une importante poussée frontalière que Trump a citée pour justifier une vaste répression de l’immigration.

Vous pouvez remonter encore plus loin dans l’histoire américaine jusqu’en 1965 pour voir d’où vient l’escalade de l’immigration illégale. Selon migrationpolicy.org «La loi, connue sous le nom de Hart-Celler Act pour ses sponsors au Congrès, a littéralement changé le visage de l’Amérique. Il a mis fin à une politique d’admission à l’immigration basée sur la race et l’ethnicité, et a donné lieu à une immigration à grande échelle, légale et non autorisée. [illegal]… Le nombre de nouveaux résidents permanents légaux (ou titulaires d’une carte verte) est passé de 297 000 en 1965 à une moyenne d’environ 1 million par an depuis le milieu des années 2000

La loi de 1965 a également jeté par inadvertance les bases de la forte augmentation de l’immigration illégale depuis les années 1970. Dans un développement parallèle dont l’impact n’était pas reconnu à l’époque, le Congrès a mis fin en 1964 au programme Bracero, qui depuis 1942 avait été utilisé pour recruter des travailleurs agricoles temporaires du Mexique pour combler les pénuries de main-d’œuvre agricole de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Au total, 4,6 millions de travailleurs invités mexicains ont été admis, atteignant 445 000 en 1956. Lorsque le programme des travailleurs invités a pris fin, de nombreux anciens travailleurs de Bracero ont continué à traverser la frontière pour occuper les mêmes emplois, mais maintenant illégalement. La combinaison de la fin du programme Bracero et des limites de l’immigration légale en provenance de l’hémisphère occidental se sont combinées pour alimenter la montée de l’immigration illégale. »

Teddy Daniels a raison, il est temps que quelque chose de radical se produise, car l’immigration illégale ne s’arrête ni ne ralentit. Le Congrès ou le président Biden feront-ils quelque chose pour arrêter cette crise? Cela reste à voir. Les vannes semblent ouvertes et le message provenant de l’administration Biden ne dissuade personne de venir.

Le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, a été confronté la semaine dernière à son message par le sénateur Josh Hawley. Hawley a demandé au secrétaire Mayorkas de dire «nous ne vous disons pas de ne pas venir» lors d’une conférence de presse plus tôt cette année en s’adressant aux immigrants illégaux à la frontière sud.

Restez à l’écoute alors que nous voyons ce qui va suivre avec la crise frontalière de Biden.

