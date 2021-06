Le candidat au poste de gouverneur de Virginia GOP annonce une collecte de fonds record de 15,9 millions de dollars à ce jour .

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a engrangé 15,9 millions de dollars depuis le lancement de sa candidature il y a environ quatre mois, le 27 janvier.

Le nombre est un record selon un communiqué de presse qui indique que le chiffre de la collecte de fonds est supérieur au montant qu’un républicain de Virginie poursuivant le poste de gouverneur a jamais amassé à ce stade du concours.

«Le total de la collecte de fonds de Youngkin est supérieur à ce que tout républicain de Virginie candidat au poste de gouverneur n’a jamais collecté à ce stade de la course. Le butin est en partie grâce à la générosité de plus de 3 400 contributeurs représentant 131 comtés et villes de Virginie, ainsi que des partisans de 39 autres États américains », indique le communiqué de presse.

La campagne du candidat du GOP disposait de plus de 4,3 millions de dollars en espèces au 27 mai.

« En mars, Glenn et Suzanne Youngkin ont créé Virginia Wins PAC. Jusqu’à présent, ils ont personnellement contribué plus de 400 000 $ pour soutenir les candidats républicains et restaurer et renouveler le leadership conservateur dans le Commonwealth », a noté le communiqué de presse.

