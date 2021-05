Le candidat Biden ATF qui défend le massacre de Waco a frappé l’Alabama, les électeurs de Trump et les chrétiens dans un tweet

Un nouveau tweet a fait surface montrant David Chipman, l’ancien agent des alcools, du tabac et des armes à feu qui a défendu le massacre du gouvernement fédéral dans l’enceinte de la branche Davidian à Waco, au Texas, qui a été engagé par l’administration Biden pour diriger l’ATF dénigrant l’état de l’Alabama, les Américains. qui ont voté pour le président Donald Trump, et les chrétiens en seulement 13 mots.

Le tweet récemment refait surface, publié le 20 août 2015, montre Chipman se moquant d’une femme tenant une pancarte indiquant «Merci Seigneur Jésus, président Trump» tout en souriant au candidat présidentiel de l’époque. La photo a été prise lors de l’un des premiers rassemblements du président Trump en Alabama. “Alabama. Seulement 9 votes électoraux. Maintenant, cela mérite un merci Seigneur Jésus », a écrit Chipman.

Le compte Twitter de BidenNoms, qui «mène des recherches non partisanes et vérifie les faits dans la branche exécutive du gouvernement» parrainé par l’American Accountability Foundation, a refait surface. «Se moquer des chrétiens et salir les sudistes. Honteux », a tweeté le compte. «L’Amérique mérite un leader pour tous les Américains, pas @davidchipman un libéral du couloir Acela qui regarde les Alabamiens et le sud.»

Se moquer des chrétiens et salir les sudistes. Honteux! L’Amérique mérite un leader pour tous les Américains, pas @davidchipman un libéral du couloir Acela qui regarde les Alabamiens et le sud. https://t.co/Tx4amNZD8O pic.twitter.com/LMSyXyrBJY – BidenNoms, un projet d’AAF (@bidennoms) 25 mai 2021

Dans un fil Reddit «Ask Me Anything», Chipman avait précédemment défendu le massacre de femmes et d’enfants par l’ATF lors de l’impasse de la branche Davidian en affirmant à tort que les Davidiens de la branche avaient abattu un hélicoptère ATF. Fichier national signalé:

Après avoir évoqué à plusieurs reprises des fusils de calibre .50, qui sont à peine utilisés pour commettre des crimes aux États-Unis, Chipman a affirmé que lors du massacre de Waco en 1993, où les actions des agents de l’ATF avaient entraîné la mort de 82 hommes, femmes et enfants, «Les membres de la secte ont utilisé 2 Barretts de calibre .50 pour abattre deux hélicoptères de la Garde nationale aérienne du Texas.» Cependant, ce n’était tout simplement pas vrai. Comme l’a noté le Daily Caller, «alors que les Davidiens de la Branche auraient tiré et endommagé un trio d’hélicoptères qui avaient survolé leur complexe, aucun n’a été abattu et aucun agent fédéral n’a été blessé». Un rapport de la Chambre datant de 1996 indique que les hélicoptères «ont subi des dommages dus aux tirs d’armes, [but] aucun des équipages de la Garde nationale ou de l’ATF à bord n’a été blessé. » Dans le fil de discussion, Chipman a appelé à de nombreuses restrictions sur les armes à feu, y compris en faisant valoir que «toutes les ventes d’armes à feu devraient être limitées aux magasins d’armes à feu autorisés où une vérification des antécédents et de la paperasse sont nécessaires», et qu’il devrait y avoir une interdiction de la production des ventes de tous fusils. Et cela malgré le fait qu’il a admis porter une arme à feu dissimulée parfois en public.

Le Washington Post et le New York Times acceptent Chipman de naviguer à travers le processus de confirmation pour devenir le chef permanent de l’ATF, ce que le Post semble joyeusement éditorialiser est une «agence que les conservateurs détestent». Au total, 69 républicains de la Chambre ont envoyé une lettre au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-NY), s’opposant à la nomination. Chipman devrait être confirmé aujourd’hui.