Alors que l’agence libre de la NBA a officiellement démarré aujourd’hui, le débat Shams contre Woj était en plein essor sur les réseaux sociaux. Shams Charania de l’Athletic et Adrian Wojnarowski d’ESPN sont les deux meilleurs journalistes de la NBA dans le monde. Et dernièrement, on a l’impression que Shams dépasse très légèrement Woj. Lorsque […] More