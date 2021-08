Jane Marczewski, la chanteuse qui a conquis le cœur des Américains lors de son audition pour America’s Got Talent, s’est retirée de la compétition lundi après avoir subi un revers de cancer. Marczewski, dont le nom de scène est Nightbirde, a remporté un Golden Buzzer de Simon Cowell au début de la saison 16 après avoir interprété sa chanson originale “It’s OK”. Cependant, lundi, Marczewski, 30 ans, a déclaré que son état n’avait fait qu’empirer depuis son audition.

Au début de son article lundi, Marczewski a réfléchi à l’importance de son parcours AGT et à la façon dont elle a apporté de l’espoir aux gens du monde entier. “Partager mon cœur avec le monde sur AGT a été un honneur et un rêve devenu réalité”, a-t-elle écrit à côté d’une photo en noir et blanc d’elle-même. “Mon point de vue cet été a été stupéfiant. Quel miracle que la douleur que j’ai traversée puisse être transformée en beauté qui fait que les gens du monde entier ouvrent les yeux plus grands.”

Malheureusement, son parcours dans la série doit se terminer tôt. “Depuis mon audition, ma santé s’est dégradée et la lutte contre le cancer exige toute mon énergie et toute mon attention”, a-t-elle écrit. “Je suis tellement triste d’annoncer que je ne pourrai pas continuer cette saison d’AGT. La vie ne donne pas toujours de pause à ceux qui le méritent – mais nous le savions déjà.”

La native de Zanesville, Ohio, a quand même trouvé un moyen de terminer son message sur une note positive. Elle a remercié tout le monde pour leur soutien et a assuré à ses fans qu’elle ira mieux bientôt. “Je planifie mon avenir, pas mon héritage. C’est pas mal, mais j’ai encore des rêves”, a-t-elle écrit.

“Nous vous gardons dans nos pensées pour un rétablissement complet”, a écrit l’équipe d’America’s Got Talent sur la publication Instagram de Marczewski. “Nous sommes avec vous, priant pour vous et ici si vous avez besoin de quoi que ce soit”, a ajouté l’actrice Chrissy Metz. La star de Bachelorette Hannah Brown a également envoyé ses pensées et ses prières, ajoutant: “Quelle inspiration vous êtes pour nous tous!”

Marczewski est devenue une star instantanée en juin lorsqu’elle a joué sur AGT et a inspiré Cowell à frapper son Golden Buzzer juste après son audition. Elle a dit aux juges Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et Sofia Vergara qu’elle avait un cancer des poumons, de la colonne vertébrale et du foie. Elle a inspiré les téléspectateurs en refusant de laisser le cancer la définir. “Il est important que tout le monde sache que je suis bien plus que les mauvaises choses qui me sont arrivées”, a-t-elle déclaré dans l’émission. Alors que les confettis d’or pleuvaient sur elle, Marczewski a déclaré qu’elle n’avait que 2% de chances de survie, mais que c’était plus de zéro pour cent. “Deux pour cent, c’est quelque chose et j’aimerais que les gens sachent à quel point c’est incroyable”, a-t-elle déclaré.

Après la diffusion de l’épisode, Cowell a déclaré à PEOPLE qu’il savait instantanément que Marczewski gagnerait son Golden Buzzer. “Sa voix était absolument magnifique et interpréter sa chanson originale” It’s OK “après nous avoir dit ce qu’elle traversait avec son cancer, cela m’a vraiment ému”, a-t-il déclaré. “C’était un moment très, très spécial.” Le juge a été “absolument fasciné” par sa performance et a déclaré que Marczewski était “vraiment une inspiration”. La vidéo officielle de la performance de Marczewski de ” It’s OK ” sur AGT a plus de 30 millions de vues sur YouTube. AGT revient sur NBC le 10 août à 20 h HE.