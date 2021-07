Le candidat de Biden à la tête de l’antitrust du DOJ pourrait être une épine dans le pied de Google

Le président Joe Biden a nommé Jonathan Kanter comme nouveau chef de la division antitrust du DOJ, selon des responsables de la Maison Blanche.

Jonathan Kanter est un avocat qui a été nommé critique sévère de Google et défenseur de l’application des lois antitrust. Une déclaration de la Maison Blanche le décrit comme « un avocat et un expert de premier plan dans les efforts visant à promouvoir une politique antitrust et une politique de concurrence solides et significatives ».

Kanter a déjà représenté des sociétés rivales qui ont cherché à poursuivre Google pour ses pratiques anticoncurrentielles. Cela inclut Microsoft, Spotify et Yelp.

Cette nomination pourrait représenter une autre avancée majeure dans la lutte contre les Big Tech, en particulier Google. La confirmation à ce poste lui donnerait carte blanche pour poursuivre les grandes entreprises technologiques pour comportement monopolistique.

Récemment, Lina Khan a été nommée présidente de la FTC, une décision que Facebook et Amazon ont immédiatement contestée, compte tenu de ses critiques passées à l’égard des entreprises. Facebook dit que son passé “conduirait tout observateur raisonnable à conclure qu’elle a préjugé de l’affaire antitrust de Facebook intentée par la FTC”.

Kanter serait probablement confronté au même défi de la part de Google, compte tenu de ses engagements passés contre l’entreprise.

Cela dit, cela ne fait que souligner comment Khan et Kanter constitueraient une menace majeure pour Big Tech, qui fait déjà l’objet d’un examen minutieux des pratiques anticoncurrentielles et du comportement monopolistique. Google et Facebook ont ​​tous deux fait l’objet d’un certain nombre de poursuites antitrust, dont une nouvelle contre le Play Store trouvée sur les meilleurs téléphones Android. Plusieurs projets de loi antitrust récemment introduits cherchent également à limiter le pouvoir économique de ces entreprises.

La nomination de Kanter à la tête de la division antitrust du DOJ serait subordonnée à un vote du Sénat.