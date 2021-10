Le candidat de Biden CBP, Chris Magnus, a réglé une affaire de harcèlement sexuel et de représailles avec l’ancien agent de protection

Le choix du président Biden pour diriger les douanes et la protection des frontières (CBP) a une fois réglé une affaire avec un ancien membre de son détachement de protection qui a affirmé que le chef de la police de l’époque s’était livré à un harcèlement sexuel, puis avait exercé des représailles contre lui lorsqu’il a été signalé.

Chris Magnus, actuellement chef de la police de Tucson, en Arizona, et ancien chef de la police de Richmond, en Californie, a réglé l’affaire – qui découle de son mandat de chef à Richmond – en 2017 à l’amiable pour un montant non divulgué. Il a depuis qualifié l’affirmation de « faux » et a déclaré qu’il avait été ciblé parce qu’il était homosexuel.

Dans la plainte de 2015, qui a poursuivi Magnus et la ville de Richmond, un ancien membre de son service de protection a affirmé que Magnus « alors qu’il était vêtu d’une tenue civile douteuse, s’est approché du plaignant en promenant son chien et a commencé à toucher le plaignant de manière inappropriée sur son bras, et a commencé frottant le plaignant sur le haut de sa jambe, d’une manière manifestement sexuelle. »

19 octobre 2021 : Chris Magnus témoigne devant la commission des finances du Sénat sur sa nomination au poste de prochain commissaire américain aux douanes et à la protection des frontières à Capitol Hill à Washington.

L’officier a affirmé qu’il avait dit à Magnus qu’il n’était pas intéressé et a signalé la conduite à son supérieur – et en conséquence, le comportement et l’attitude de Magnus à son égard ont changé. Il a affirmé que Magnus a alors commencé à lui refuser les heures supplémentaires, la formation et a refusé de lui permettre d’occuper un certain nombre de postes.

En fin de compte, selon la plainte, Magnus a tiré parti d’une altercation domestique ultérieure entre le flic et son ancienne épouse pour déclencher une enquête sur les affaires internes, bien que le plaignant n’ait jamais été inculpé d’un crime.

La plainte a indiqué que l’enquête « biaisée » sur l’incident n’a cherché que des preuves pour étayer son licenciement, l’a accusé de coups et blessures domestiques et a pris possession d’un certain nombre d’armes à feu non enregistrées – même si la plainte indique que d’autres policiers n’ont pas été sanctionnés pour avoir armes à feu non enregistrées.

« Ensuite, lorsque le demandeur a nié les accusations lors de son entretien avec l’enquêteur des affaires internes, le défendeur Magnus a accusé le demandeur de » mentir « à l’enquêteur, puis a mis fin à l’emploi du demandeur pour malhonnêteté présumée », indique-t-il. Il a été licencié pour batterie domestique, dégradation de biens, possession d’armes à feu non enregistrées et mensonge à un enquêteur.

La plainte indique que Magnus a été proposé comme agent d’audience même si l’agent avait déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre lui.

Selon un article de Courthouse News à l’époque, la ville de Richmond soutenait que l’agent avait été licencié après qu’une enquête eut révélé qu’il avait fait de fausses déclarations au sujet de la dispute conjugale et qu’il était le principal agresseur dans l’altercation avec son ex.

L’affaire a été réglée à l’amiable en 2017. Il s’agissait de l’une des nombreuses poursuites intentées contre Magnus, une autre l’accusant d’avoir fait des blagues racistes et d’avoir discriminé les officiers noirs.

Magnus a rejeté les allégations contre lui comme étant « entièrement fausses » dans une interview cette année avec le New York Times – et a déclaré qu’il était ciblé parce qu’il est homosexuel.

« Il y avait encore des gens à cette époque qui pensaient que je suis une cible plus facile parce que je suis un homme gay », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas la première fois de ma carrière que je vis cela. »

La Maison Blanche n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News.