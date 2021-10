Le candidat de Biden, Saule Omarova, qualifie les services financiers de « industrie a****** par excellence »

Le candidat du président Joe Biden au poste de contrôleur de la monnaie au ministère du Trésor a déjà utilisé une épithète forte pour désigner ceux du secteur des services financiers, soulevant des questions sur son objectivité si elle était confirmée au poste.

« Le secteur des services financiers, à mon avis, et je ne pense pas que je suis seul ici, est la quintessence de l’industrie a ****** », peut-on voir le professeur de droit de l’Université Cornell, Saule Omarova, dire dans une vidéo circulant sur des médias sociaux.

LE CHOIX DE BIDEN POUR RÉGLEMENTER LES BANQUES NATIONALES A REÇU LE PRIX «LÉNINE», LOUÉ L’URSS POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES

« Les régulateurs fédéraux doivent être justes et impartiaux, mais le régulateur bancaire de Joe Biden, Saule Omarova, a qualifié le secteur des services financiers de » industrie a****** par excellence « », a publié l’American Accountability Foundation sur Twitter. « Comment quelqu’un pourrait-il s’attendre à être traité équitablement par son bureau ?

Le commentaire d’Omarova est la dernière décision controversée du candidat Biden, qui a déjà reçu l’opposition d’au moins un sénateur démocrate au Sénat fortement divisé.

LE CONTRLEUR DE BIDEN PICK SAULE OMAROVA REFUSE DE REMETTRE LA THÈSE DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT DE MOSCOU SUR LE MARXISME

Le sénateur Jon Tester, membre du comité bancaire qui examinera le candidat, a déjà déclaré qu’il avait des « préoccupations » à propos d’Omarova, qui a reçu une forte réticence pour sa position selon laquelle la Réserve fédérale devrait fournir des comptes bancaires aux Américains au lieu de comptes privés. institutions qui, selon elle, « mettront fin à la banque telle que nous la connaissons ».

De plus, Omarova a examiné ses commentaires et études passés, car elle refuse de remettre sa thèse sur le marxisme alors qu’elle était étudiante à l’Université d’État de Moscou.

Omarova est née en Union soviétique dans ce qui est aujourd’hui la nation du Kazakhstan et est diplômée de l’Université d’État de Moscou en 1989. Elle a souligné favorablement les pratiques de l’URSS pas plus tard qu’en 2019, lorsqu’elle a tweeté sur l’écart de rémunération entre les sexes, citant l’URSS comme un meilleur modèle.

Pat Toomey, R-Pa., membre du classement du comité des banques du Sénat américain, a demandé la semaine dernière à Omarova de remettre une copie de sa thèse – en anglais et en russe d’origine – pour examen par le comité au plus tard le 13 octobre. Sa thèse, intitulé « L’analyse économique de Karl Marx et la théorie de la révolution dans le capital », demeure un sujet d’intérêt pour certains membres du comité.

« Bien qu’il semble que vous ayez supprimé toute référence à votre thèse dans la version de votre curriculum vitae (CV) actuellement disponible sur le site Web de la Cornell Law School, l’article n’est apparu sur votre CV qu’en avril 2017 », a écrit Toomey sur 6 octobre.

Omarova n’avait pas accédé à la demande mardi, a confirmé Fox News.

GOP Sens dirigé par Toomey et Crapo attaquant la proposition d’exigence de déclaration IRS de Dems. (Tyler Olson Fox News)

« Mme Omarova a le temps d’attaquer les républicains dans une interview avec le Financial Times, mais elle ne prend pas la peine de se conformer à une exigence du comité bancaire selon laquelle les candidats, quels que soient leur parti politique ou leur idéologie, soumettent des copies de leurs écrits », a déclaré Amanda Gonzalez Thompson, porte-parole des républicains du comité sénatorial des banques. « Nous espérons certainement qu’elle reconsidérera sa décision afin que les sénateurs aient les informations nécessaires pour s’acquitter de leur obligation constitutionnelle de conseiller et de consentir sur les nominations. »

Omarova n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.

