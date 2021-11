Le candidat de la FCC a des biais médiatiques troublants

Gigi Sohn, la candidate du président Biden à la Federal Communications Commission, a des préjugés troublants contre les médias conservateurs.

Sohn a promis de « remplir [Biden’s] objectif de s’assurer que chaque foyer aux États-Unis dispose d’un Internet haut débit robuste. Cependant, ses véritables priorités peuvent être beaucoup plus troublantes.

Sohn a exprimé à plusieurs reprises son aversion pour les médias de centre-droit, en particulier Fox News.

« [D]o Vous voulez toujours que je croie que les médias sociaux sont plus dangereux pour notre démocratie que Fox News ? » elle a tweeté en 2020 en réponse à un tweet qui indiquait que Fox News n’appellerait pas Biden « président élu » immédiatement après les élections.

Sohn a un jour qualifié Fox News de « propagande parrainée par l’État ».

« Pour toutes mes inquiétudes concernant #Facebook, je pense que Fox News a eu l’impact le plus négatif sur notre démocratie », a-t-elle tweeté plus tôt en 2020. « C’est de la propagande parrainée par l’État, avec peu ou pas de points de vue opposés. Où est l’audience à ce sujet ? »

En discutant des préjugés politiques de Sinclair Broadcasting, Sohn a suggéré que la société perde sa licence FCC, déclarant que le préjugé « remet en question l’aptitude de Sinclair à être titulaire d’une licence de radiodiffusion ».

« @FCC fera-t-il quelque chose lorsque les licences de Sinclair seront renouvelées ? » elle a ajouté.

