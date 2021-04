Actualités Bitcoin

Le candidat du contrôleur de New York propose d’investir entre 1% et 3% des fonds de pension dans la crypto

Reshma Patel, candidate au contrôleur de la ville de New York, a lancé sa proposition d’introduire des politiques autour de la technologie blockchain et des crypto-monnaies dans la Big Apple.

Dans une proposition partagée lundi, Patel a mis en évidence de nouvelles politiques et stratégies d’investissement pour remettre New York sur les rails après une année remplie de COVID. Dans sa proposition, Patel a dévoilé les aspects spécifiques à la blockchain de son plan de relance, notamment l’adoption de la blockchain dans le système d’approvisionnement, la recherche de nouveaux investissements dans les fonds blockchain et l’investissement d’une partie des fonds de pension dans la crypto.

La Grosse Pomme a souffert financièrement au cours de l’année écoulée alors que le COVID-19 ravageait les entreprises de la ville. Le contrôleur entrant aura pour tâche majeure de remettre la ville sur les rails et un regard vers la blockchain et la crypto pourrait être l’astuce. Reshma Patel a dit,

«New York a toujours été un chef de file en matière d’innovation et de progrès», «C’est pourquoi, en tant que contrôleur, je me ferais une priorité d’explorer toutes les options que la technologie a mises à notre disposition alors que nous essayons de reconstruire après le COVID-19. Je crois que la crypto-monnaie et la blockchain offrent des opportunités inexploitées pour la ville que nous ne pouvons pas ignorer. »

Le contrôleur supervise la façon dont la ville répartit ses fonds en gérant les contrats gouvernementaux et les fonds de retraite. Patel vise à créer un plan de redressement à long terme pour New York si elle devient contrôleur des entreprises basées sur la crypto et la blockchain au cœur de ses plans.

Selon les politiques de Patel, NYC «travaillera avec les fiduciaires des cinq systèmes de retraite de la ville de New York» pour investir jusqu’à 3% des fonds dans les meilleurs cryptos tels que Bitcoin et Ethereum. L’investissement dans la crypto vise à aider la ville à lutter contre l’inflation et à fournir une couverture en cas de baisse du S&P 500. Elle a dit,

«Avec une hausse prévue de l’inflation au cours des prochaines années et du bitcoin qui devrait poursuivre sa remontée en dents de scie mais cohérente vers« la lune », une allocation minimale à la plus dominante de toutes les crypto-monnaies peut aider à diversifier et protéger les investissements des fonds de pension de la ville. «Cela nous aidera à nous prémunir contre d’éventuelles baisses du marché boursier tout en nous aidant à saisir les rebondissements d’une technologie émergente.»

En outre, la proposition prévoit également de former un groupe de travail public-privé pour rechercher un investissement possible dans des «fonds spécifiques à la blockchain». Le groupe de travail recherchera des moyens directs d’investir dans la technologie de la blockchain pour «obtenir des rendements améliorés et soutenir les start-ups fintech basées à New York tout en en apprenant davantage sur la façon dont cette technologie de pointe peut aider les résidents de New York.

Elle propose en outre d’intégrer des systèmes et des solutions technologiques blockchain dans le système d’approvisionnement à New York. Le système d’approvisionnement à New York fait face à un processus lent et compliqué créant des barrières pour les entreprises et les entreprises opérant dans la ville. En tant que réseau transparent et public, la mise en œuvre de chaînes de blocs pourrait traiter ces problèmes courants liés au suivi des contrats, indique le communiqué. Patel a dit,

«Un système normalisé avec des réponses rapides rendrait les contrats plus accessibles pour les petites entreprises et nécessiterait moins de bureaucratie pour faire avancer les projets.» «Un système d’approvisionnement basé sur la blockchain offrirait une meilleure visibilité et une meilleure responsabilité en utilisant un processus totalement transparent qui améliorera également la confiance dans notre gouvernement.»

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.