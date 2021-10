Le candidat du gouvernement du NJ GOP, Jack Ciattarelli, déchire Phil Murphy alors que les sondages se rétrécissent

L’homme d’affaires du New Jersey et ancien législateur de l’État, Jack Ciattarelli, a déclaré mercredi à Fox News que bien que sa course soit la moins étroite des deux courses de gouverneurs en novembre, lui et son équipe sont convaincus qu’ils peuvent retirer un gouverneur démocrate libéral bouleversé et renversé. Philip Murphy .

Ciattarelli a déclaré à « Hannity » qu’en dépit d’un déficit électoral de 10 points, il prédit que les sondages continueront de se réduire à l’approche du 2 novembre dans le Garden State – soulignant que malgré son penchant libéral, les électeurs de l’État ont élu des républicains à Trenton dans six des dix dernières courses.

« Si vous regardez l’histoire, nous gagnons des courses, mais nous n’avançons pas avant le jour des élections », a-t-il déclaré. « Nous sommes dans une meilleure position que les candidats précédents. Nous allons nous tailler une marge très mince. »

Le dernier gouverneur républicain de l’État, Chris Christie, a vu son lieutenant, Kimberly Guadagno, perdre contre Murphy il y a quatre ans après son mandat, mais Ciattarelli a déclaré que le message politique de Murphy et les nombreux échecs sur le front de l’atténuation de la pandémie de coronavirus seront un facteur sur les élections Jour.

Murphy a récemment fait remarquer que si les impôts sont le problème de l’électeur, alors le New Jersey n’est pas leur État, et le défend en tant que Californie de la côte est, a noté le candidat. Murphy a fait cette dernière remarque lors d’une discussion en 2017 avec le gouverneur de Californie de l’époque, Edmund « Jerry » Brown.

L’animateur Sean Hannity a noté que le nombre de décès dans les maisons de soins infirmiers COVID de Murphy rivalisait avec celui de l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, mais que l’ancien cadre de Goldman Sachs n’avait jamais eu la même presse que le franc-parler démocrate du Queens.

Comme il y a fait allusion, le New Jersey sous Murphy a vu plusieurs types de mesures de verrouillage socio-économique et de mandats similaires à ses trois voisins de l’État bleu du Delaware, de Pennsylvanie et de New York, qui ont paralysé son économie et conduit à la fermeture définitive de nombreuses entreprises familiales.

« Il dit aux gens de partir », a déclaré Ciattarelli à propos de Murphy. « Les gens de cet état aiment cet état, ils se rendent compte que cet état est brisé. »

« [Murphy] est sourd, il est élitiste et il n’est pas du New Jersey. Nous allons marteler cette maison », a-t-il déclaré à propos de son billet, qui comprend la colistière Diane Allen, ancienne présentatrice de presse de Philadelphie et ex-législatrice de Burlington.

Ciattarelli et Allen ont promu leur billet lors des rassemblements et dans la signalisation sous le nom de « Jack & Diane » – en référence à la chansonnette de John Mellencamp.

L’homme d’affaires de Somerville a déclaré à Hannity que sa campagne était axée sur la réduction des impôts fonciers de l’État et l’amélioration du climat des affaires.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je pense que nous mourons d’une mort lente et nous allons changer cela avec mon administration », a-t-il déclaré.

Dans l’autre course au poste de gouverneur cette année, l’homme d’affaires républicain Glenn Youngkin cherche à empêcher l’ancien gouverneur démocrate de Virginie Terry McAuliffe de conserver son ancien siège. Cette course est dans la marge d’erreur statistique dans les sondages récents.