Le candidat du groupe B de « Masked Singer » fait partie de l’empire Kardashian !

C’est à nouveau cette période de l’année – “The Masked Singer” a le vent en poupe… et vous ne le sauriez pas, il pourrait y avoir une influence Kardashian parmi les candidats. Vous l’avez entendu ici en premier, les amis.

Des sources de production disent à TMZ … que quelqu’un dans et autour de l’empire Kardashian sera tout costumé pour cette saison de la tête aux pieds, et si cela se manifeste comme nous l’entendons … ils chanteront de tout leur cœur dans le cadre de la première du Groupe B la semaine prochaine.

Kiiiinda vous fait vous demander si Kim K était sur quelque chose la semaine dernière au gala du Met … ou peut-être télégraphiant ce qui va arriver sur la grande scène. Elle-même était entièrement recouverte de quelque chose de très similaire. ??

Quoi qu’il en soit, nous savons ce que vous pensez – le clan Kardashian est sacrément grand, donc cela pourrait littéralement être n’importe qui. C’est vrai… mais tu dois comprendre que si c’est l’une des sœurs (sans Khloé et Kendall, qui sont de grande taille AF), le costume dans lequel ils se bourrent peut correspondre à cette taille.

Une personne dont nous sommes sûrs que ce ne sera pas est… Caitlyn Jenner. Elle s’est présentée la saison dernière sous le nom de Phoenix et a obtenu la botte relativement tôt. Alors, ouais… ils ne vont pas doubler l’argent là-bas. Ce doit être quelqu’un d’autre entièrement – la seule question est… qui ???

Oh et FWIW, nous avons appris que l’un des MEILLEURS chanteurs de cette saison sera démasqué au cours des premières semaines … dans ce que beaucoup en coulisses appellent l’un des plus gros bouleversements de tous les temps.

Restez à l’écoute!