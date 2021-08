Le candidat en chef du FSC en Corée du Sud a déclaré que “les crypto-monnaies ne sont pas réelles”. Crypto nouveaux médias

in

Selon le rapport du Korea Herald, le candidat du président de la Commission des services financiers, Koh Seung-beom, a exprimé mercredi son scepticisme quant à la valeur de la crypto-monnaie en tant qu’actif financier, confirmant son ton en accord avec la décision du régulateur de resserrer son emprise sur le secteur de la crypto. La Corée du Sud resserre les réglementations cryptographiques dans le pays depuis un certain temps, car plusieurs échanges cryptographiques locaux ont eu du mal à se conformer aux réglementations proposées.

« Les organisations internationales ont du mal à considérer les monnaies virtuelles comme un actif financier. »

“Les organisations internationales, y compris le Groupe des 20 et le Fonds monétaire international, ainsi que de nombreux experts du marché, ont du mal à considérer les monnaies virtuelles comme un actif financier et pensent qu’elles ne pourraient pas fonctionner comme une monnaie réelle”, a déclaré Koh. dans une réponse écrite aux questions posées par le Comité de politique nationale de l’Assemblée nationale avant son audition de confirmation, prévue vendredi. Le candidat en chef du FSC a en outre réitéré le refus du gouvernement de reconnaître la crypto-monnaie comme une classe d’actifs viable.

Le chef sortant du FSC estime que les crypto-monnaies qui n’ont aucune valeur intrinsèque ne sont pas de l’argent réel.

Plus tôt, le chef sortant du FSC, Eun Sung-soo, s’est dit préoccupé par la récente frénésie de la cryptographie, affirmant que “les crypto-monnaies, qui n’ont aucune valeur intrinsèque, ne sont pas une vraie monnaie”. Le commerce des crypto-monnaies a pris de l’ampleur grâce à une liquidité abondante au milieu de la pandémie de COVID-19, le prix d’un bitcoin dans le pays dépassant les 80 millions de won (71 800 $) pour la première fois à la mi-avril, ont montré les données de l’industrie. La Corée du Sud a imposé des règles plus strictes sur les transactions cryptographiques. En vertu de la loi révisée sur la déclaration et l’utilisation d’informations spécifiées sur les transactions financières, tous les fournisseurs de services d’actifs virtuels sont autorisés à commencer leurs activités après avoir signalé leur statut commercial à la Cellule de renseignement financier, qui les oblige à acquérir des comptes vérifiables en leur vrai nom auprès des banques locales tout en prenant mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.