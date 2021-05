Le candidat EXATLON est sorti du placard?: Rodrigo Romeh

Telemundo L’équipe Contendientes de la 5ème saison d’Exatlon USA.

La cinquième saison d’EXATLON continue de donner de quoi parler. Et c’est qu’après que la version actuelle de l’émission de téléréalité Telemundo ait eu des épisodes controversés comprenant des blessures, des expulsions, des pleurs, des potins, des rumeurs et même des problèmes présumés liés à la drogue, un nouveau fait est de remettre EXATLON de bouche à oreille, mais pas à cause de quelque chose de mauvais.

Cette fois, le tollé vient de Rodrigo Romeh, le Mexicain gâté, qui a été éliminé il y a quelques semaines, après un court passage à travers la cinquième saison de la compétition.

Le gentil jeune homme, considéré comme un sex-symbol parmi ses près de 2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, a partagé une photo sur son compte Instagram, que beaucoup ont prise comme une révélation sur son orientation sexuelle, en écrivant une phrase faisant allusion à un “petit ami “.

Rodrigo, à qui ses fidèles disciples demandent constamment qui est le propriétaire ou le propriétaire de son cœur, car bien qu’il soit très ouvert et partage constamment des discussions et des vidéos avec ses abonnés, il ne mentionne jamais rien sur les fréquentations, il en a confondu beaucoup avec leur publication.

L’athlète a posté sur son Instagram une photo dans laquelle il se vante de son anatomie et de ses fameux abdos, accompagnée d’un cadre qui dit en bas: “Mier .. j’ai un petit ami” et au dessus: “Délicieux”, pour sa traduction de l’anglais vers l’espagnol.

Le message écrit ne mentionne pas explicitement s’il sort du placard ou non, car Rodrigo s’est limité à mettre des smileys de rire, de surprise et le visage de trop parler: 😂😯🤭, mais certains de ses fans ont pris le poster comme une allusion claire au fait qu’il est gay.

«Avez-vous un petit ami?», «Petit ami? 😮😮😮 »,« vous avez un mari »,« présentez le petit ami »,« je ne suis pas jaloux »,« peu importe hahaha. Vous êtes toujours riche »et« nous savions déjà que vous aviez un petit ami »étaient quelques-uns des commentaires que la publication de Rodrigo a suscités parmi ceux qui l’ont pris comme sortant du placard.

D’autres, en revanche, se sont emparés de la publication de l’ex-athlète d’EXATLON d’une autre manière, et ont compris qu’avec la phrase “j’ai un petit ami” à côté du cadre de la photo qu’il a mis, ce que Rodrigo voulait dire, c’est qu’il serait interdite à ceux qui ont une relation avec quelqu’un.

«Je n’ai pas de bébé Boyfriend !! Avec toi toujours YUMY !! »,« VOUS ÊTES UN DÉLICIEUX !! »,« Tant de perfection, papa riche, donne-le-moi »,« Même si j’ai un petit ami, je peux être avec toi », étaient les messages exprimés par ceux qui ont compris le message du Mexicain comme un jouet pour ceux qu’ils veulent avec lui, mais ils sont déjà fiancés.

Jusqu’à présent, Rodrigo n’est pas sorti pour clarifier si son message était un moyen de sortir du placard ou s’il s’agissait en fait d’un jeu avec ses fans, comme certains l’ont supposé.

Mais la vérité est que l’athlète a suscité le désir pour lui de parler ouvertement de sa sexualité, car ceux qui meurent pour lui veulent savoir s’il aime les hommes, les femmes ou les deux.

Pour l’instant, comme l’a dit l’un de ses fans, ils continueront à «se donner un œil» avec les photos et vidéos que Rodrigo met en place, et quelle que soit son orientation sexuelle, ses fans ont convenu qu’ils l’aimaient, le respectaient et surtout , il Ils vous admirent pour votre grande personnalité et votre charisme.

