Le candidat FCC de Biden avec une histoire d’activisme pour la neutralité du Net est prêt pour une audition difficile

Le choix du président Joe Biden pour le siège vide de la Federal Communications Commission (FCC), Gigi Sohn, devrait avoir son audition de confirmation devant la commission sénatoriale du commerce mercredi, où elle devrait faire face à une vive opposition républicaine et à des questions concernant son passé d’activiste .

« Mme. Sohn a comparu plusieurs fois devant mon comité de la Chambre en tant que témoin militant », a déclaré la sénatrice républicaine du Tennessee Marsha Blackburn dans un communiqué partagé avec la Daily Caller News Foundation. « J’ai de sérieuses inquiétudes concernant son placement au sein de la FCC et j’ai hâte de la voir comparaître devant le comité. »

Sohn a cofondé et présidé le groupe de réflexion sur les politiques technologiques Public Knowledge, qui reçoit des fonds d’éminents milliardaires de gauche, dont Pierre Omidyar et George Soros, en plus d’être un ardent défenseur de la neutralité du net.

Sohn a reçu des critiques de la National Association of Broadcasters (NAB), un groupe commercial de l’industrie des réseaux de diffusion avec une puissante présence de lobbying à Washington qui a attiré l’attention sur le travail de Sohn chez Locast, un service de streaming aujourd’hui disparu qui retransmettait illégalement des émissions de télévision.

Biden a nommé Sohn, ancien conseiller juridique de la FCC sous Tom Wheeler et membre de Georgetown Law, au poste de commissaire de la FCC fin octobre, ainsi que l’actuelle présidente par intérim Jessica Rosenworcel au poste permanent de l’agence. Les républicains de la commission du commerce du Sénat ont déjà signalé leur opposition à sa nomination.

Blackburn avait précédemment déclaré au DCNF qu’elle pensait que Sohn utiliserait sa position pour « faire taire la dissidence », un point de vue approuvé par d’autres républicains du Sénat du commerce, dont Ron Johnson du Wisconsin, qui avait précédemment déclaré au DCNF que « l’hostilité de Sohn à la liberté d’expression et aux droits constitutionnels est Stupéfiant. »

Les républicains ont souligné que les déclarations de Sohn concernant les conservateurs et les médias conservateurs étaient particulièrement troublantes.

Sohn a un jour tweeté que « Fox News a eu l’impact le plus négatif sur notre démocratie » et a qualifié la station de « propagande parrainée par l’État », exigeant que le gouvernement « entende » ses émissions. Elle a également promu une pétition du groupe de défense de gauche Free Press qui a exhorté la FCC à sévir contre les allégations de désinformation concernant COVID-19, citant des exemples du président de l’époque, Donald Trump, et de l’animateur de radio conservateur Rush Limbaugh.

Sohn a également qualifié l’opposition républicaine à certaines subventions de la FCC de racisme, affirmant que les programmes « aident les pauvres et les bruns et les noirs ».

Plusieurs conseillers républicains au Sénat ont confirmé au DCNF qu’il est peu probable que Sohn reçoive des votes républicains et que d’autres républicains du Comité sénatorial du commerce, notamment Lindsay Graham de Caroline du Sud et John Thune du Dakota du Sud, se sont publiquement opposés à la nomination de Sohn.

« Elle est très à gauche, elle va être une main lourde dans la régulation, très lourde dans la neutralité du net », a déclaré Thune à Politico. « Elle va être, je pense, un grand gouvernement qui monte sur la balance. »

« Gigi Sohn est une idéologue politique complète qui a du mépris pour les conservateurs. Elle serait un véritable cauchemar pour le pays lorsqu’il s’agirait de réguler les ondes publiques », a tweeté Graham.

Le sénateur républicain de Caroline du Nord, Thom Tillis, a envoyé mardi une lettre au président Joe Biden lui demandant de retirer la nomination de Sohn, la qualifiant de « militante anti-droit d’auteur ».

Sohn a cofondé et présidé le groupe de réflexion sur les politiques technologiques Public Knowledge, qui reçoit des fonds d'éminents milliardaires de gauche, dont Pierre Omidyar et George Soros, en plus d'être un ardent défenseur de la neutralité du net.

En tant que conseiller de la FCC sous l’administration Obama, Sohn a accordé un traitement préférentiel aux groupes militants de gauche pour la neutralité du net, en envoyant personnellement un courrier électronique au cofondateur de Fight For the Future, Holmes Wilson, pour faciliter la publication de commentaires publics concernant le débat sur la neutralité du net sur le site Web de la FCC.

Fight For the Future a joué un rôle déterminant dans l’organisation de manifestations contre la neutralité du net contre la décision de l’ancien président de la FCC, Ajit Pai, d’abroger les dispositions de neutralité du net de l’ère Obama, dont certaines impliquaient des remarques désobligeantes envers Pai et sa famille, bien que l’organisation ait fermement condamné le harcèlement subi par Pai.

Sohn a également été critiqué par la National Association of Broadcasters (NAB), un groupe commercial de l'industrie des réseaux de diffusion avec une puissante présence de lobbying à Washington, qui a attiré l'attention sur le travail de Sohn chez Locast, un service de diffusion en continu aujourd'hui disparu qui retransmettait illégalement des émissions de télévision. Locast a été fermée en septembre après avoir enfreint la loi sur le droit d'auteur et avoir été poursuivie par des diffuseurs qu'elle a accepté de payer 32 millions de dollars.

« Bien que le NAB ne s’oppose pas actuellement à la nomination de Gigi Sohn, nous avons de sérieuses inquiétudes quant à son implication en tant que l’un des trois directeurs du service de streaming illégal Locast », a déclaré le président-directeur général du NAB, Gordon Smith, dans un communiqué, demandant à Sohn de mettre à jour le accord d’éthique pour noter le « conflit inhérent présenté par son récent poste de direction chez Locast et son rôle potentiel en tant que commissaire de la FCC ».

« Le NAB travaille activement avec les membres de la commission sénatoriale du commerce et de la Maison Blanche pour résoudre ce conflit et demande à Mme Sohn de soumettre un accord d’éthique modifié qui résout de manière significative et efficace ce conflit clair et troublant », a déclaré Smith.

Cependant, Sohn a trouvé des alliés improbables dans les radiodiffuseurs de droite Newsmax et One America News Network (OANN), qui sont tous deux venus à sa défense et ont réfuté les critiques des républicains.

« Gigi a été très cohérente dans ses vues sur la diversité dans les médias », a déclaré Charles Herring, président de l’OANN, dans un communiqué. Herring a déclaré que Sohn « croit au premier amendement et aux avantages d’un média fort et ouvert au profit de notre démocratie ».

« Bien que je ne sois pas toujours d’accord avec les candidats sur de nombreuses questions politiques, Newsmax soutient pleinement le mandat de la commission de promouvoir la diversité, le localisme et la concurrence sur le marché », a déclaré le directeur général de Newsmax, Chris Ruddy, dans un communiqué. « Newsmax pense que les deux candidats sont attachés à ce mandat et j’exhorte le Sénat à confirmer les nominations de Jessica Rosenworcel et Gigi Sohn. »

