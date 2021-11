Le candidat José María López, jugé en février, accusé d’avoir abusé de son partenaire dans « Big Brother »

11/04/2021 à 23:42 CET

ALH

« L’adresse de ‘Grand frère‘ il a décidé d’expulser José María López du programme pour ce qu’il considère comme un comportement intolérable. De même, il a été jugé opportun, et il a donc été transmis à Carlota, qui pour le moment quitte également la maison« .

C’était l’automne il y a quatre ans lorsque cette sortie, sans plus de détails, il est apparu sur le site de Telecinco. Bientôt ce qui s’était passé est apparu : le jeune homme, originaire de Torre Pacheco, a été accusé d’avoir abusé sexuellement par sa partenaire de concours, Carlota Prado, après une fête tenue à la maison Guadalix, où, soi-disant, les responsables du format ont fourni aux concurrents des boissons alcoolisées. La jeune fille s’est rendue à la police nationale et a déposé une plainte pour abus sexuel avec pénétration. De là, le protocole utilisé en cas de viol.

Une semaine après l’expulsion de José María López et après l’abandon provisoire de la maison par Carlota, la jeune femme, à son retour, a expliqué à la caméra ce qui s’était passé la nuit en voiture. Sa version de ce qui s’est passé était alors la suivante : « J’étais inconscient & rdquor; quand « un événement grave et désagréable & rdquor;. Et bien qu’au début elle ait renoncé à prendre des mesures judiciaires contre l’agresseur présumé, finalement la jeune femme l’a fait. dénoncé. Le Murcien et le producteur. Le processus judiciaire qui a tronqué la pandémie a alors commencé. Télécinco n’a réédité aucune édition de ‘Big Brother’ avec des concurrents anonymes (oui les VIP, avec des visages célèbres et populaires de la chaîne).

En 2020, le juge a décrété l’ouverture du procès oral contre le Murcien en tant qu’auteur présumé d’un crime d’abus sexuel. Le parquet provincial de Madrid lui a demandé deux ans et demi de prison et qu’il indemnise sa victime de 6 000 euros pour le préjudice moral causé. Puis est arrivée la pandémie de coronavirus et a tout paralysé, y compris les processus judiciaires prévus. Or, l’audience orale de l’affaire est déjà datée: février 2022, rapporte El Confidencial Digital, qui cite des sources de la défense de Carlota Prado. Le Murcien, pour sa part, a toujours nié son innocence. Elle prétend qu’elle a encore besoin d’une aide psychologique.