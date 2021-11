Le candidat musulman au Congrès de CAROLINE DU NORD a une longue histoire d’activisme anti-policier et anti-israélien

Nida Allam (photo ci-dessous), une militante musulmane d’extrême gauche de 27 ans et commissaire du comté de Durham, en Caroline du Nord, célébrée par des gauchistes radicaux comme le musulman du Congrès Ilhan Omar, a annoncé la semaine dernière qu’elle briguerait le siège du Congrès à la retraite. David Price (D-NC).

Algemeiner (h/t Marvin W) J’ai d’abord recherché Allam lors de sa campagne 2019 pour le commissaire de comté, en raison de ses positions anti-israéliennes. Ce que j’ai trouvé était une histoire de déclarations odieuses qui s’étendaient bien au-delà d’Israël.

Jewish Insider En mai dernier, au milieu de l’escalade de la violence entre Israël et le Hamas, Allam a participé à un rassemblement pro-palestinien où elle et d’autres manifestants ont scandé des slogans tels que « Israël est un État d’apartheid » et « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre, » dont ce dernier est un appel à éliminer l’État d’Israël. Une semaine plus tôt, Allam a assisté à une manifestation du 15 mai au centre-ville de Raleigh marquant la date annuelle de la ‘Nakba’ lorsque les Palestiniens marquent la guerre de 1948 où des affiches combinant des images israéliennes et nazies ont été vues dont une avec Benjamin Netanyahu portant une moustache d’Hitler et une avec la légende « Israël, Hitler serait fier de vous ». Il y avait aussi plusieurs pancartes avec des images du drapeau palestinien remplissant les frontières d’Israël et une avec la légende « Israël ? Vous voulez dire la Palestine. Pour sa part, Allam a dénoncé ce qu’elle a décrit comme « le nettoyage ethnique des Palestiniens et le meurtre d’enfants » dans des commentaires adressés à un journaliste local lors de l’événement. Vers le début du conflit de mai, Allam a publié sa propre déclaration appelant à une cessation totale de l’aide militaire américaine à Israël. « Nous devons mettre fin à ces dépenses négligentes qui sont utilisées pour opprimer le peuple palestinien », a écrit Allam. L’implication d’Allam dans l’activisme anti-israélien s’étend au-delà de la récente flambée. En 2018, par exemple, elle a signé une pétition exigeant que le maire et le conseil municipal de Durham « mettent immédiatement fin à tout partenariat » entre le département de police de Durham et Israël, alléguant que « l’armée israélienne et la police israélienne ont une longue histoire de violence et de mal contre les Palestiniens. les gens et les gens de couleur. Deux mois plus tard, au milieu des informations selon lesquelles les États-Unis avaient discrètement gelé l’aide à l’Autorité palestinienne, Allam est intervenu avec un commentaire Twitter incendiaire. « Ce sont les États-Unis d’Israël », a-t-elle écrit en juin 2018, ce qui est cohérent avec la propagande antisémite séculaire selon laquelle les Juifs cherchent à dominer le monde.

En 2013, Allam a tweeté « F *** la police » et elle a publié de nombreux messages offensants et haineux au fil des ans. J’ai parlé avec le chroniqueur primé de Durham et ministre noir, Carl W. Kenney II, qui m’a dit que l’utilisation par Allam du mot N dans un tweet de 2014 est « épouvantable ». En 2019, Allam a tweeté une photo d’elle debout avec une pancarte de la Voix juive pour la paix (JVP). L’Anti-Defamation League (ADL) décrit le JVP comme « un groupe militant anti-israélien radical qui milite pour un boycott économique, culturel et universitaire complet de l’État d’Israël ». Allam a maintes fois promu ses liens étroits avec la célèbre antisémite Linda Sarsour, appelant Sarsour « mon shero, mon modèle, mon mentor et bien plus encore ».

Sarsour a été largement critiqué pour avoir plaidé en faveur de la destruction d’Israël via le mouvement BDS et d’autres moyens, affirmant que « Rien n’est plus effrayant que le sionisme » et conseillant aux musulmans de ne pas « humaniser » les Israéliens.

Linda Sarsour : les musulmans ne doivent pas faire l’erreur d’humaniser les Israéliens

« Si vous êtes du côté de l’oppresseur, ou si vous défendez l’oppresseur, ou si vous essayez en fait d’HUMANISER l’oppresseur, alors c’est un problème »

(55e convention annuelle de l’ISNA – Houston, Texas, 2018) pic.twitter.com/GskwzJpS7n – Woj Pawelczyk (@Woj_Pawelczyk) 6 janvier 2019

Au cours de sa courte carrière politique, Nida Allam s’est également aliénée des électeurs noirs. Plus tôt cette année, des électeurs et des politiciens noirs ont vivement critiqué Allam et deux autres commissaires de Durham pour ce qui était considéré par beaucoup comme des politiques de division raciale. « Il y a un sentiment dans la communauté noire qu’elle [Allam] fait partie des politiciens ici qui ne parlent pas vraiment aux Noirs », m’a dit Kenny. «Ils ont une idée de ce qui est le mieux pour les Noirs sans réellement s’engager dans la conversation. C’est un problème. » Sur son blog très lu, Kenney met en garde : « Si Allam réussit, la course au Congrès ne sera pas déterminée par les électeurs noirs locaux. Il sera remporté par le soutien des médias nationaux et des politiciens progressistes désireux d’ajouter à The Squad – rejoignant Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), Ayanna Pressley (D-MA), Ilhan Omar (D-MN) et Rashida Tlaib (D-MI).” Bob Gutman, un dirigeant juif de Durham, m’a dit : « Dans sa candidature au bureau local, Nida Allam [ran on] une position anti-israélienne. Elle a servi pendant moins d’un an en tant que commissaire de comté, et pendant ce temps, Allam a causé une division douloureuse dans la ville. Maintenant, elle veut quitter Durham et s’asseoir avec The Squad. NIDA ALLAM à partir de 2020 :

