le candidat Vox aux élections de Castilla y León

01/08/2022 à 20:59 CET

EPE

Juan García Gallardo. C’est le nom du candidat Vox aux élections de Castilla y León qui auront lieu le 13 février ; un avocat qui utilise souvent ses réseaux sociaux pour pPublier du contenu contre le féminisme, l’immigration, l’homosexualité ou le PP, parti que son père, avocat, a défendu dans différentes causes de corruption.

« Cela semble être une excellente idée de récupérer Raul pour l’Euro. Faut hétérosexualiser ce sport plein de pédés« C’est l’un des messages qu’il a publié sur son compte Twitter et que, après que sa candidature aux élections a été connue ce samedi, il a immédiatement supprimé.

Contre le PP, Gallardo a attaqué avec un message avec lequel il a répondu à un tweet du président du parti, Pablo Casado, dans lequel il affirmait que « les enfants appartiennent aux parents et non à l’État ». « J’aurais aimé que vous ayez mieux profité des opportunités académiques que vos parents vous ont offertes au lieu de vous consacrer à placer les chaises lors des rassemblements PP », écrivait en décembre 2020 l’avocat dans ses réseaux, où il inculpait également le secrétaire général du parti, Teodoro García Egea, à qui il recommandait « de ne pas se ridiculiser » et de ne pas parler de populisme « quand le PP est populiste comme le plus « .

Messages homophobes

En plus de cela, le candidat de Vox a partagé sur son compte Twitter des postes homophobes dans lequel il a assuré que pour lui « un mariage n’est pas la même chose qu’un « mariage homosexuel » mal nommé ».

Il a également critiqué le féminisme dans ses réseaux sociaux, venant à la marque comme « ridicule » le fait de défendre l’égalité entre les hommes et les femmes.

Compte tenu de la proximité des élections et après avoir su qu’il sera celui qui optera pour le présidence de la Junta de Castilla y León, l’avocat a supprimé tous ces messages de ses réseaux sociaux.