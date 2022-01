Le canular délirant sur la transsexualité de Brigitte Macron

02/01/2022 à 18:16 CET

Enric Bonet

L’irruption de l’omicron a perturbé la campagne présidentielle d’avril 2022 en France. L’exécutif a préféré que les limitations des concentrations de personnes – un maximum de 2 000 à l’intérieur et 5 000 à l’extérieur – n’affectent pas les rassemblements afin de garantir les libertés démocratiques. Les candidats sauront organiser les grands événements traditionnels, mais nul ne doute qu’il ne s’agisse pas d’une campagne comme les autres. Dans ce contexte de pandémie, une bonne partie du contentieux électoral se jouera sur les plateaux, les écrans et les réseaux sociaux. Comme le craint le gouvernement français, il pourrait être un scénario favorable à la multiplication des canulars plus de scélérats.

Un bon exemple en a eu lieu avec la diffusion d’un vulgaire ‘fausses nouvelles‘ à propos d’un faux transsexualité à partir de Brigitte Macron. Natacha Rey, une internaute française de extrème droite et partisan de QAnon Le culte du complot américain qui a fait des illusions sur la pédophilie des rivaux démocrates de Donald Trump à la mode, a perpétré cette théorie surréaliste. Selon elle, l’épouse du président français n’est pas une femme de 68 ans, mais un homme qui a changé de sexe. A l’origine, elle ne s’appelait pas Brigitte, mais Jean-Michel Trogneux.

Publié pour la première fois sur un blog d’extrême droite, ce complot est passé inaperçu pendant des mois. Mais après l’interview de Rey avec un médium sur YouTube, cela a commencé à circuler comme de la mousse sur les réseaux. L’étiquette # Jean-Michel Trogneux Il est devenu l’un des plus commentés sur Twitter durant la seconde quinzaine de décembre. Avec ce canular, ses promoteurs ont tenté de dénoncer une prétendue perversion sexuelle et morale des élites décadentes. Des diffamations de ce genre avaient déjà éclaboussé Michelle Obama ou Jacinda Ardern, première ministre néo-zélandaise, par le passé.

« L’une des théories les plus grotesques & rdquor;

Sans aucun doute, il s’agit d’un canular grotesque et sans aucune vraisemblance. Mais le fort écho qu’il a eu dans les réseaux et aussi dans le monde journalistique et politique – l’intérêt de ce dernier pour la bulle Twitter et pour les théories du complot avec une certaine saveur américaine est encore surprenant – a fait de Jean Ennochi, L’avocat de Brigitte Macron, décider le signaler à la justice.

Cette conspiration, cependant, était si véhémente qu’elle a été disqualifiée de l’environnement lui-même. L’ultra militant Pierre Sautarel, fondateur de la page islamophobe Fdesouche, la décrit comme « L’une des théories dissidentes les plus grotesques & rdquor;. Contrairement aux États-Unis, on imagine mal qu’en France une partie importante de l’électorat croit à quelque chose d’aussi farfelu que la transsexualité de Brigitte Macron, mais dans l’exécutif macroniste ils craignent que ce type d’invention ne devienne la norme dans une campagne. dans lequel les traits inférieurs sont autorisés. Macron lui-même a déjà fait l’objet d’un il y a cinq ans rumeur insistante à propos de son supposé homosexualité. Une émergence de réalités parallèles typiques du trumpisme. Malgré la grande résonance de tout ce qui vient d’outre-Atlantique, l’avenir du jeune président dépendra bien plus de son gestion de covid19. Ou du bilan final que les citoyens feront du clair-obscur de leur mandat.