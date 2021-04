Le capex plus élevé de CIL devrait atteindre le résultat net de l’exercice 21

La hausse des dépenses s’explique principalement par l’augmentation des capex alors qu’elle devait offrir des conditions assouplies pour attirer les clients, ce qui a conduit à une baisse des revenus. Pour les enchères électroniques, la société a dû se concentrer davantage sur les volumes que sur les primes, ce qui a amélioré le flux de revenus.

Le résultat net du mineur du secteur public Coal India pour l’exercice 21 pourrait être bien inférieur à son bénéfice net de 2020 à 16 714 crores de roupies en raison de l’augmentation des dépenses dans un contexte de faibles revenus en raison de la pandémie.

La hausse des dépenses s’explique principalement par l’augmentation des capex alors qu’elle devait offrir des conditions assouplies pour attirer les clients, ce qui a conduit à une baisse des revenus. Pour les enchères électroniques, la société a dû se concentrer davantage sur les volumes que sur les primes, ce qui a amélioré le flux de revenus.

Le bénéfice net de CIL pour 2020 était en baisse de 4,3% par rapport au bénéfice net de FY19, et le bénéfice net du T3 de FY21 à Rs 3084 crore était en baisse de 21,4%. L’objectif de capex révisé de la société est venu en janvier, ce qui signifie que les finances du dernier trimestre ont été considérablement affectées, les réserves de trésorerie et les excédents s’épuisant encore davantage. La réserve de trésorerie du CIL en décembre 2020 était de Rs 28,448 crore.

Les dépenses en capital de plus du double de CIL à Rs 13 115 crore en FY21 contre Rs 6 270 crore en FY20 ont dû être satisfaites par des régularisations internes mettant la pression sur le bilan de la société. La société a initialement conservé son investissement pour FY21 à Rs 10 000 crore, mais l’a révisé à Rs 13 000 crore et a finalement atteint 101% de son objectif de capex.

La croissance des Capex au cours des quatre trimestres de l’exercice clos a été significativement plus élevée par rapport à l’exercice précédent. L’utilisation était plus que le mandat du ministère. « Cela a marqué le CIL » excellent « sous ce paramètre spécifique de la notation du protocole d’entente, et pour la première fois, il a dû modifier son budget d’investissement de 30% », a déclaré un cadre supérieur de la société, ajoutant que le mineur du secteur public avait fait cela en passant. la direction du gouvernement aux PCUS pour augmenter les dépenses pour stimuler l’économie.

L’achat de machines de terrassement lourdes à Rs 3,453 crore a dépassé la liste des têtes de capex suivi par des terres à Rs 2470 crore, encore un autre capital important de CIL.

Les investissements dans des coentreprises, proportionnellement à la participation de CIL, comme Talcher Fertilizers Limited et Hindustan Urvarak & Rasayan Limited, représentaient Rs 2 194 crore. Les initiatives d’évacuation du charbon de CIL, qui comprennent la mise en place d’usines de manutention de charbon, des silos et la construction de voies d’évitement, ont représenté 1 398 crores de roupies et des couloirs ferroviaires et la construction de lignes de chemin de fer totalisent 1 166 crores de roupies.

CIL et cinq de ses filiales CCL, NCL, WCL, MCL et CMPDIL ont également revu leurs objectifs de capex respectifs. SECL n’a pas dépassé son objectif budgétaire révisé, mais il était le plus dépensier parmi toutes les filiales de CIL dépensant 3 260 crores de roupies.

« Bien que l’impact immédiat des capex élevés atteindra le résultat net, entraînant une baisse des dividendes et des paiements d’impôts, cela donnera des résultats positifs dans les années suivantes en termes de production et de transport de charbon », a déclaré le responsable de la société.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.