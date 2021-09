Le capitaine Amarinder Singh rencontre Amit Shah à Delhi, alimente les rumeurs de rejoindre le BJP

in

La rencontre entre le capitaine Amarinder Singh et Amit Shah a de nouveau suscité des spéculations sur l’adhésion du haut dirigeant du Congrès au BJP.

Plus d’une semaine après avoir démissionné de son poste de ministre en chef du Pendjab en invoquant une “humiliation” de la part des dirigeants du Congrès, le capitaine Amarinder Singh a rencontré mercredi le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, dans sa résidence de Delhi. La réunion a une fois de plus suscité des spéculations sur le fait que le haut dirigeant du Congrès rejoigne le BJP.

Mardi, le conseiller médiatique du capitaine, Raveen Thukral, avait réfuté les informations des médias affirmant que le premier pourrait rencontrer certains dirigeants du BJP lors de sa visite à Delhi. Thukral avait déclaré que Singh était en visite dans la capitale nationale pour rencontrer ses amis et quitter la maison de Kapurthala pour le nouveau ministre en chef Charanjit Singh Channi.

Après avoir démissionné de son poste de CM du Pendjab, Singh avait refusé de répondre aux questions sur son adhésion au BJP, mais avait indiqué qu’il gardait toujours ses options politiques ouvertes, ajoutant qu’il parlait à ses amis avant de décider de sa future ligne de conduite.

