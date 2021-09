Le capitaine Amarinder Singh va-t-il quitter le Congrès ? Les rapports des médias suscitent le buzz de l’entrée au BJP

in

Quelques jours après sa sortie sans cérémonie en tant que ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh devrait sérieusement envisager l’option de quitter complètement le parti du Congrès, ont suggéré les médias aujourd’hui. Mardi, plusieurs rapports ont affirmé que le capitaine rencontrerait le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, et le chef du BJP, JP Nadda, dans la capitale nationale.

Les rapports gagnent en importance à la suite du drame politique à haute tension au Pendjab qui a duré des mois avant de culminer avec un changement de garde et le Congrès nommant Charanjit Singh Channi, un visage dalit, comme successeur du capitaine. L’impasse entre le capitaine et le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, a duré des mois, poussant le gouvernement de l’État dans une crise.

Après avoir quitté le Grand Old Party, le capitaine a exprimé son angoisse quant à la manière dont les hauts dirigeants du parti ont décidé de changer la garde de l’État, sans le mettre en confiance. Il a dit qu’il avait même dit à Sonia qu’il était prêt à démissionner et à permettre à quelqu’un d’autre de prendre la relève en tant que CM après avoir mené le Congrès à une autre victoire écrasante au Pendjab. “Mais cela ne s’est pas produit, alors je vais me battre.”

Dans une attaque sans restriction contre la direction du parti, Singh a déclaré que Rahul et Priyanka Gandhi étaient « inexpérimentés » et étaient « malavisés » par leurs conseillers.

Il a également déclaré qu’il avait déclaré qu’il élèverait Sidhu au poste de ministre en chef « bec et ongles », et qu’il était prêt à faire des sacrifices pour sauver le pays d’un « homme aussi dangereux ». Singh a déclaré qu’il opposerait un candidat fort à Sidhu aux élections législatives de 2022 du Pendjab pour contrecarrer la tentative de ce dernier de devenir le visage CM de l’État.

D’un autre côté, le BJP semble vouloir capitaliser sur la situation actuelle pour augmenter ses perspectives lors des prochains scrutins de l’Assemblée nationale. Après avoir attaqué Singh au cours de son mandat de quatre ans et demi, le parti safran a maintenant qualifié sa sortie de “meurtre politique” par un Congrès, qui a trouvé le leader “nationaliste” un obstacle dans son “plan de match”.

Pendant ce temps, plusieurs dirigeants du BJP et de la NDA, dont le ministre de l’Haryana Anil Vij et Ramdas Athawale du RPI, ont invité Singh à faire partie du BJP.

Zee Media et DNA ont cité des sources disant qu’Amarinder Singh pourrait être intronisé au Conseil des ministres du Premier ministre Narendra Modi en tant que ministre de l’Agriculture de l’Union. Ils ont également déclaré que le BJP pourrait l’aider à créer son propre parti au cas où le capitaine refuserait de rejoindre la fête du safran.

Soit dit en passant, Singh n’a rien dit contre le BJP dans les interviews qu’il a accordées après avoir remis sa démission le 18 septembre. Combiné à cela, la forte défense du BJP du capitaine a suscité des spéculations dans les cercles politiques quant à savoir si l’ancien CM rejoindrait le parti du safran.

