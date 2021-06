Le capitaine anglais Harry Kane portera un brassard arc-en-ciel contre l’Allemagne pour le mois de la fierté

Harry Kane portera le brassard arc-en-ciel mardi après-midi à Wembley (Photo: Pool/.)

Harry Kane portera un brassard de capitaine arc-en-ciel lorsque l’Angleterre affrontera l’Allemagne à Wembley mardi après-midi, dans le cadre des célébrations du mois de la fierté.

Les deux capitaines porteront les brassards colorés après que Manuel Neuer l’a également fait pour l’Allemagne lors de la phase de groupes de l’Euro 2020.

En fait, Neuer portait la bande arc-en-ciel avant même le début du tournoi, l’enfilant lors d’un match amical contre la Lettonie le 7 juin, avant de continuer à l’afficher dans les trois matches de groupe contre le Portugal, la France et la Hongrie.

Le compte Twitter anglais a confirmé lundi après-midi: ” Harry Kane rejoindra l’Allemand Manuel Neuer en portant un brassard de capitaine arc-en-ciel pour le match de demain au stade de Wembley pour marquer la fin du mois de la fierté alors que les Trois Lions s’allient avec les communautés LGBTQ + du monde entier. ‘

Cela survient après que l’UEFA a examiné si Neuer devrait être autorisé à porter le brassard arc-en-ciel, car cela pourrait être considéré comme une déclaration politique. Cependant, ils ont conclu qu’il s’agissait en fait de “promouvoir une bonne cause”.

Malgré cette conclusion, l’UEFA a ensuite rejeté une demande du maire de Munich Dieter Reiter pour que l’Allianz Arena soit éclairée aux couleurs de l’arc-en-ciel lorsque l’Allemagne a affronté la Hongrie sur le terrain du Bayern Munich la semaine dernière.



Le compte Twitter d’Engalnd a publié une photo du brassard arc-en-ciel (Photo : Twitter/@England)

Kane et Neuer soutiendront le mois de la fierté lors de l’énorme confrontation à Wembley qui débutera mardi à 17 heures, avec une place en quart de finale contre l’Ukraine ou la Suède en jeu.

