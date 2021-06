Le capitaine anglais Harry Kane rejette les craintes de remise en forme de l’Euro et dit qu’il se sent “aussi bien que moi toute la saison”

H

arry Kane a ignoré les craintes de ne pas être tout à fait en forme pour l’Angleterre à l’Euro 2020, insistant sur le fait qu’il se sentait « aussi bien qu’il l’a fait toute la saison » contre la Croatie et l’Écosse.

Des inquiétudes concernant la condition physique du capitaine des Trois Lions ont été exprimées par les fans et les experts après deux performances décevantes dans le groupe D qui l’ont vu deux fois remplacé par le manager Gareth Southgate.

Alors que l’Angleterre a toujours vaincu la Croatie malgré les performances inférieures de Kane grâce à un but de Raheem Sterling, toute l’attaque a échoué dans l’impasse frustrante de vendredi soir contre l’Écosse à Wembley, ce qui n’a fait qu’exacerber les inquiétudes concernant le talisman de Tottenham après une longue et épuisante saison nationale. .

Les chances de l’Angleterre de mettre fin à 55 ans de blessure lors de grands tournois internationaux cet été sans crise et licencier Kane semblent invraisemblables.

Cependant, le joueur de 27 ans a affirmé qu’il ne se débattait pas physiquement avant le match de mardi soir du Groupe D contre la République tchèque et a de nouveau insisté sur le fait qu’il n’avait aucun problème avec la décision de Southgate de l’éliminer lors des deux premiers matches à la recherche de plus énergie.

“Gareth a le droit d’apporter les changements qu’il pense être les meilleurs pour l’équipe”, a déclaré Kane, selon The Guardian. « Ce que nous avons appris au cours des tournois passés, c’est d’essayer d’atteindre un sommet au bon moment. Le meilleur moment pour atteindre un sommet est dans les phases à élimination directe et, espérons-le, commencer à partir de là.

« Peut-être en Russie [in 2018] il y a eu des moments, vers les quarts et les demi-finales, où je n’étais pas aussi affûté que je le voulais. En fin de compte, nous ne sommes pas arrivés là où nous voulions aller, peut-être en partie pour cette raison.

PISCINE/. via .

« Il s’agit de gérer l’équipe, de s’assurer que tout le monde se sente aussi en forme et affûté que possible. Dans mon cas, ce fut quelques matchs difficiles et il s’agit de s’assurer que j’ai raison pour le reste d’entre eux. Je n’ai eu aucun problème. Je n’avais pas l’impression que physiquement je n’étais pas à la hauteur. Je me sentais aussi bien dans ces matchs que je me suis senti toute la saison, si je suis honnête. »