Le capitaine anglais Harry Kane utilise Cristiano Ronaldo comme source d’inspiration pour atteindre la longévité avec la superstar du Portugal toujours au sommet à 36 ans

Le capitaine anglais Harry Kane peut ne pas ressembler à un joueur valant plus de 100 millions de livres sterling en ce moment à l’Euro 2020.

Et à 27 ans, beaucoup suggéreraient que les premières années de la star de Tottenham en tant que footballeur ne sont qu’à quelques années de l’expiration.

.

Kane n’a pas encore trouvé le chemin des filets à l’Euro 2020 en trois matchs

Cependant, il y a une raison pour laquelle Manchester City apprécie autant l’attaquant, et c’est parce que Kane marquera des buts jusqu’à la trentaine.

Les goûts de Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo représentent le footballeur moderne, qui perfectionne ses compétences, entretient son corps et, si quoi que ce soit, s’améliore avec l’âge.

Lewandowski du Bayern, 32 ans, a été décrit comme « The Body » par Pep Guardiola tandis que le patron de Man City était en charge du club de Bundesliga, tandis que l’incroyable régime de remise en forme de Ronaldo, 36 ans, est bien documenté.

.

Lewandowski a battu le record de Gerd Muller pour le plus de buts en une seule saison en Allemagne à 32 ans

Depuis 2017, Kane emploie une nutritionniste pour assurer une longue et saine carrière.

Inspiré par les chiffres incroyables de Ronaldo à 36 ans, Kane fait partie de cette nouvelle vague de footballeurs qui comprennent que le déclin peut être retardé par l’engagement dans un mode de vie particulier.

Dans un article de Man Magazine, écrit avant l’Euro, Kane a déclaré : « Je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de m’améliorer.

« Je regarde des gars comme Cristiano Ronaldo. Le voir, à son âge, faire ce qu’il fait, les buts qu’il marque, les records qu’il bat, c’est ce que je veux atteindre.

. ou concédants de licence

Ronaldo est toujours au sommet du football mondial à 36 ans grâce à sa forme physique

«Regardez la condition dans laquelle il se maintient – ​​c’est un modèle.

«J’ai travaillé dur sur des choses comme la nutrition et la récupération, pour m’assurer que je fais les meilleures choses possibles entre les matchs afin que je sois aussi frais que possible pour le prochain.

«Je reste derrière après l’entraînement pour travailler sur ma finition et m’entraîner pour les situations de match.

« Je pense que c’est pourquoi vous m’avez vu marquer tous les types de buts cette saison – parce que j’ai travaillé dur pour que cela se produise.

.

On pense que Kane aimerait déménager à City

« Il y a encore de la place pour moi pour m’améliorer et mon état d’esprit est de continuer à essayer de le faire.

“Il y a toujours plus de buts que vous pouvez marquer et plus de victoires que l’équipe peut obtenir.

« Au moment où vous pensez avoir atteint le sommet, quelqu’un d’autre viendra et vous dépassera.

“Je veux toujours essayer d’être meilleur.”

MAN Magazine est une publication semestrielle gratuite qui touche 10 millions d’hommes âgés de 18 à 55 ans au Royaume-Uni. Chaque numéro présente les meilleurs écrivains du monde dans les domaines du sport, du style, des voitures, de la musique, de la comédie, de la santé et du fitness, des voyages, de l’aventure et plus encore. Parallèlement au divertissement, MAN Magazine vise à soutenir la santé mentale des hommes en aidant les hommes à parler et en veillant à ce que chaque homme reçoive le soutien dont il a besoin.