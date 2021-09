Le capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang assailli par des fans en voiture après les exploits du derby du nord de Londres, six mois après avoir été abandonné pour être coincé dans la circulation avant le dernier affrontement à Tottenham

in

Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé le statut de héros parmi les fans d’Arsenal en marquant un brillant but lors de la victoire 3-1 sur Tottenham.

Vous vous souvenez qu’il a été abandonné pour ce match après s’être retrouvé coincé dans la circulation et s’être présenté en fin de saison dernière?

Aubameyang est de retour dans les bons livres d’Arsenal

L’attaquant a eu du mal à sortir des Emirats

Eh bien, le capitaine des Gunners s’est encore une fois retrouvé coincé dans sa voiture, mais pour des raisons très différentes.

Des fans d’Arsenal ont été vus en train de harceler son véhicule après le triomphe du derby du nord de Londres.

Le joueur de 32 ans est bien connu pour son amour des supercars, ce qui le rend assez facile à repérer dans les rues du nord de Londres.

Les Spurs ont eu du mal à s’approcher de lui dimanche, cependant.

Aubameyang a marqué un superbe but d’échappée entre les frappes d’Emile Smith Rowe et de Bukayo Saka alors qu’Arsenal menait trois buts avant la mi-temps.

Le match était presque terminé lorsque Saka a mis Arsenal 3-0 en 36 minutes

Heung-Min Son en a retiré un, mais ce n’était qu’une consolation car les Gunners ont revendiqué le droit de se vanter de leurs rivaux les plus féroces.

S’exprimant ensuite, Aubameyang a déclaré : « Cela signifie tout, cela signifie le monde. On a tout donné pour les fans, ils nous ont poussés.

«Je ne peux pas le décrire, c’est un sentiment incroyable quand vous êtes un joueur. C’est vraiment incroyable d’avoir des fans comme ça.

Il a ajouté : « Nous sommes sur une bonne série de matchs maintenant. Après le match contre City, il était temps de discuter entre les joueurs et c’est ce que nous avons fait.

«Nous voulons aller de l’avant et gagner des matchs. C’était important pour nous de clarifier les choses et je pense que nous nous débrouillons bien et le feeling est très bon.

