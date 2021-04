Le capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a été accusé de ne pas être un « joueur d’équipe » après leur défaite 3-0 contre Liverpool.

L’attaquant n’a pas eu son meilleur match sous un maillot des Gunners lors de la défaite humiliante et n’a pas été en mesure d’enregistrer un tir au but.

Aubameyang a connu une période difficile contre Liverpool

Aux points, alors que l’équipe de Mikel Arteta campait profondément dans sa moitié de terrain, la star gabonaise avait l’air de jouer à l’arrière gauche aux côtés de Kieran Tierney.

Et la performance globale de l’équipe était si médiocre que le patron espagnol s’est excusé pour la façon dont il a présenté son équipe – refusant de blâmer ses joueurs.

Mais l’expert de talkSPORT Tony Cascarino était heureux de souligner la démonstration de leur skipper.

Il a déclaré au Weekend Sports Breakfast: «Aubameyang jouait presque derrière Tierney.

Aubameyang a été remplacé à 13 minutes de la fin

«Il me frustre de toute façon parce que je pense qu’il est l’un de ces joueurs où je le regarde et pense ‘vos chiffres, sont-ils une illusion?’ Parce que c’est le seul argument.

«Il me rappelle une seconde [Mesut] Ozil où ça va. Il a 31 ans, il en a 32 en juin.

«Je me souviens d’avoir eu une conversation sur Aubameyang et le seul débat et pourquoi vous vous souciez toujours de le critiquer, ses chiffres vous disent qu’il est un excellent attaquant et qu’il marque beaucoup de buts, mais pour moi, je ne vois tout simplement pas de joueur d’équipe là-bas. . Je ne le fais pas.

Arteta a un gros travail à faire pour essayer de changer les choses à Arsenal

Cascarino continua. «Christophe Galtier à Lille, c’est le manager. J’étais avec lui à Marseille. Il avait Aubameyang à Saint-Etienne et son ratio de buts était de un sur deux ou proche de un sur deux.

«Il a joué à Monaco, il a joué pour quelques clubs français dans sa carrière et il y a toujours eu un mythe à son sujet, je dis un mythe mais, beaucoup de gens ne l’ont jamais tout à fait connu. [about him], eh bien, tout le monde sait que c’est un grand buteur. Il obtient toujours un bon retour mais ils n’ont jamais vraiment su à quel point il était bon joueur.

«Je pense qu’il est, comment dire cela, le gars avec les meilleures statistiques de buts, ou l’un des meilleurs, mais il est en fait le pire joueur que beaucoup d’autres buteurs.

«Vous obtenez tous ces buteurs, comme [Sergio] Aguero obtient des buts et [Jamie] Vardy marque des buts, et bien d’autres, mais je pense qu’il est un joueur d’équipe bien pire que n’importe lequel d’entre eux.