Le capitaine d’Aston Villa admet que jouer pour la légende de la Premier League est tout ce qu’il attendait et classe son manager sur l’icône d’Arsenal Patrick Vieira

Steven Gerrard a toujours été le capitaine sur lequel Tyrone Mings s’inspirait – maintenant, le skipper d’Aston Villa peut lui rendre la pareille.

Mings, 28 ans, a grandi en soutenant Liverpool et a idolâtré la légende des Reds, qu’il appelle « gaffer » la semaine dernière.

Mings joue sous un héros d’enfance

Être choisi pour diriger par son leader préféré de tous les temps doit être un rêve devenu réalité pour Mings – et la nomination de Gerrard a suscité une réaction immédiate.

Le défenseur a contribué à inspirer la victoire 2-0 de Villa en Premier League sur Brighton aux deux extrémités, gardant les Seagulls à l’écart et marquant un but époustouflant pour sceller la victoire.

Et Mings admet que jouer pour Gerrard est tout ce qu’il espérait.

Il a déclaré à talkSPORT: « Je pense que c’est exactement comme je l’aurais imaginé et je pense que c’est exactement comment il se présente, dans les deux interviews et comment il était en tant que joueur.

«Il est très, très sérieux sur le terrain d’entraînement – ​​parce qu’il a une telle volonté de gagner et cela se propage comme une traînée de poudre dans l’équipe.

« Parce qu’il a des normes pour l’équipe et aussi pour lui-même et son personnel.

Mings n’a pas perdu de temps pour impressionner son nouveau patron

« Donc, quand il établit ces normes et vit également selon ces normes, il est très facile pour les joueurs de se joindre à nous et de penser: » Nous devons nous conformer et élever nos normes pour vouloir nous améliorer les uns les autres « .

« Nous avons des joueurs qui ne jouent pas et qui veulent jouer, nous avons des joueurs qui jouent et qui veulent rester dans l’équipe.

«Mais nous avons aussi des joueurs dans l’ensemble de l’équipe, moi y compris, qui veulent s’améliorer et qui veulent être considérés comme l’un des meilleurs à leur place dans la ligue.

« Avec cela, vous vous entraînez bien tous les jours et vous avez des normes élevées. Je pense que le manager a défini cela dès la première réunion qu’il a donnée ici et dès les premières conversations.

« En tant que joueur, il a toujours été quelqu’un qui a donné l’exemple et, en tant que manager, il est également très similaire.

Gerrard a déjà montré sa passion pour le coaching

«Je pense que s’il pouvait mettre ses bottes et participer beaucoup plus, il le ferait. Mais il ne fusionne pas ce qu’il a fait en tant que joueur avec ce qu’il est en tant qu’entraîneur. C’est vraiment un manager et il est très respecté pour être un manager.

«Nous nous habituons à ses styles de gestion, à la façon dont il veut jouer, à la façon dont il veut jouer avec et sans ballon.

« C’est quelque chose que j’aime en ce moment. C’est tout ce que je pensais que cela aurait été.

Gerrard testera son intelligence contre un vieil adversaire samedi lorsque Villa affrontera l’icône d’Arsenal Patrick Vieira et son équipe de Crystal Palace – en direct sur talkSPORT.

Mings est clairement ravi de la légende qui s’est retrouvée dans la pirogue de Villa Park, mais qui prendrait-il comme joueur au milieu de terrain central ?

« Je choisirais Steven Gerrard toute la journée », a ajouté Mings.

Mings a grandi en regardant ces deux jouer – et a maintenant été entraîné par les deux

« J’étais en fait un grand admirateur de Vieira quand j’étais enfant, parce que cette époque de lui et [Roy] Keane, Gerrard, [Frank] Lampard et [John] Terry – J’aurais adoré jouer à cette époque.

« J’aime la férocité du jeu à l’époque. En grandissant, j’étais un fan de Liverpool et Gerrard était le capitaine.

« Donc, si vous m’offriez la chance d’y mettre n’importe quel milieu de terrain central, ce serait Steven Gerrard. »