Le capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish, a été exclu du match de Liverpool mais sera en forme pour l’Euro 2020 au milieu des concers de l’Angleterre, confirme Dean Smith

Dean Smith a confirmé que Jack Grealish avait subi un autre revers de blessure, mais a déclaré que le capitaine d’Aston Villa reviendrait avant la fin de la saison.

Le meneur de jeu, qui a été un joueur hors pair pour les Villans cette saison avec six buts et dix passes décisives en 22 sorties en Premier League, a raté les sept derniers matchs de son équipe en raison d’un problème de tibia.

Grealish ne devrait pas figurer à nouveau ce mois-ci

On s’attendait à ce que Grealish fasse un retour contre Fulham le week-end dernier, mais il a aggravé sa blessure cette semaine.

Il est maintenant sur le point d’être absent pour encore quelques semaines – le rejetant des trois prochains matches de Villa contre Liverpool à Anfield ce week-end, suivi de Man City et de West Brom à domicile.

Cependant, le patron de Villa a dissipé les craintes que Grealish ratera le reste de la campagne et ne fera aucun doute pour la finale du Championnat d’Europe, Gareth Southgate devant nommer son équipe anglaise de 23 joueurs le mois prochain.

“Jack et moi-même étions assez optimistes pour le récupérer un peu plus tôt qu’il ne le devrait probablement et il a eu un revers qui le fera probablement reculer de quelques semaines”, a révélé Smith vendredi.

«Il était vraiment bon à l’entraînement, mais il ne pouvait pas tolérer le chargement. C’est une blessure de chargement et nous devons le décharger au cours des prochaines semaines et le ramener de là.

«Nous savons que ce n’est pas une blessure à long terme et il reviendra.

«Nous tous, Jack inclus, l’avons probablement repoussé un peu trop rapidement. Il voulait revenir, nous voulions qu’il revienne et il a eu un petit revers.

Smith a ajouté à propos des espoirs de son Angleterre pour l’Euro 2020: «Il a déjà fait ses preuves, mais la seule chose est sûre, c’est qu’il sera de retour avant la fin de la saison, puis Gareth. [Southgate] doit décider s’il pense qu’il a raison pour cela.

«Il a disputé une vingtaine de matchs cette saison, donc tout le monde a une bonne idée de sa forme et de quoi il parle.

Grealish sera en compétition avec Phil Foden et James Maddison pour une place dans l’équipe d’Angleterre

Le voyage pour affronter Everton à Goodison Park le 1er mai a été désigné comme la date la plus probable pour le retour de Grealish.

Le patron de l’Angleterre, Southgate, a déjà commencé à dire aux joueurs s’ils étaient susceptibles de faire partie de sa dernière équipe – deux mois avant son nom officiel – et Grealish est désespéré de participer à son premier tournoi avec les Three Lions.

Ce serait une grande surprise si Grealish était omis étant donné qu’il a commencé les trois internationaux d’Angleterre lorsqu’il était en forme en novembre.

Il est cependant l’un des nombreux problèmes de blessures au milieu de terrain pour l’Angleterre, avant le tournoi.

West Ham Declan Rice est également blessé au genou – récupéré lors de la dernière pause internationale – tandis que le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, est mis à l’écart depuis février après avoir subi une opération à l’aine.