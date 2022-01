Le capitaine de Chelsea, Cesar Azpilicueta, révèle ce qu’ils doivent faire pour le défi du titre alors que le tirage au sort de Liverpool fait fuir Man City

Cesar Azpilicueta a appelé Chelsea à » élever son niveau » afin de lancer un sérieux défi pour le titre aux leaders en fuite de la Premier League, Manchester City.

Les Blues ont perdu dix points de retard sur les champions en titre après être revenus d’un déficit de deux buts pour gagner un point contre les autres challengers de Liverpool à Stamford Bridge dimanche.

GETTY

Le skipper de Chelsea pense que son équipe doit intensifier sa course au titre dans les mois à venir

Mais le capitaine Azpilicueta a admis que le point de greffe de Chelsea contre Liverpool représentait toujours un meilleur résultat pour les meneurs de Pep Guardiola.

Lorsqu’on lui a demandé si City était le plus gros gagnant à la suite du tirage au sort de ses poursuivants les plus proches, Azpilicueta a répondu : « Bien sûr. Ils sont au top. C’est le foot.

«Ils ont établi des normes élevées en Premier League.

« C’était à nous de combler l’écart en début de saison. Nous devons élever notre niveau.

.

Man City compte désormais dix points d’avance en tête

La belle volée de Mateo Kovacic et la finition intelligente de Christian Pulisic ont ramené Chelsea après que Sadio Mane et Mohamed Salah aient placé les Reds dans une position dominante.

Chelsea n’avait pas signé de record de club avec Lukaku après que le patron Thomas Tuchel a abandonné la recrue estivale de 97,5 millions de livres sterling, alors que les retombées de son interview controversée se poursuivent.

Tuchel a rencontré Lukaku lundi pour trouver une voie à suivre après que le tueur à gages belge a déclaré à Sky Sport Italy qu’il était mécontent à Stamford Bridge.

Les joueurs de Chelsea se sont ralliés à un résultat pour renforcer la position ferme de leur manager, les coéquipiers de Lukaku ayant été aussi surpris par l’interview de l’attaquant que Tuchel.

GETTY

Les hommes de Tuchel ont tout à faire

Azpilicueta pense que Chelsea doit toujours être fier de sa riposte, même en dépit des frustrations liées à l’image globale de la ligue.

«Nous étions menés 2-0, nous nous sommes battus pour revenir; nous voulions plus mais nous n’avons jamais perdu la confiance », a déclaré Azpilicueta sur le site officiel du club de Chelsea.

«Nous avons senti que nous pouvions pousser pour le troisième but en deuxième mi-temps.

« Nous avons dû nous battre pour revenir, nous avons tout laissé sur le terrain. »

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients 30 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £. Vous obtiendrez également un bonus de casino de 10 £ !

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ avec le code promotionnel • Mise minimale de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Paris gratuits crédités lors du règlement du pari éligible et expirent après 7 jours • Mises de pari gratuites non incluses dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. restrictions de retrait et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org