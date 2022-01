Le capitaine de Chelsea, Cescar Azpilicueta, s’exprime sur son avenir au milieu des spéculations de Barcelone

Le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta a été lié à un déménagement à Barcelone (Photo: .)

Le capitaine de Chelsea, Cesar Azpilicueta, a laissé entendre qu’il laisserait toute décision finale sur son avenir à Stamford Bridge jusqu’à la fin de la saison.

Le joueur de 32 ans reste un élément important de l’équipe de Thomas Tuchel et est capable de remplacer l’arrière ou le milieu central dans le système préféré de l’Allemand.

Azpilicueta a été relégué à un rôle partiel plus tôt ce trimestre, mais une blessure à Reece James l’a vu figurer plus en évidence ces dernières semaines et ses compétences en leadership ont été particulièrement cruciales au moment où la forme de Chelsea a chuté.

L’Espagnol est cependant sans contrat à la fin de la saison et un déménagement à Barcelone en tant qu’agent libre a été fortement vanté, mais le pilier de Chelsea n’est pas pressé de décider de son avenir, en particulier avec les Blues toujours en lice pour remporter quatre trophées.

Xavi Hernandez veut amener Cesar Azpilicueta à Barcelone (Photo: .)

« Comme je l’ai toujours dit, je sens que j’ai la confiance du club et maintenant je me concentre sur chaque match », a-t-il déclaré sur le site officiel des Blues.

«Ce sont des matchs très difficiles et je profite du moment. Finalement, le moment viendra, mais je suis pleinement concentré sur l’obtention d’autant de trophées que possible, puis nous verrons.

« Je ne peux rien dire de plus que je suis vraiment engagé et j’ai beaucoup de choses devant moi dans les mois à venir et j’espère que nous pourrons faire une très bonne saison. »

Sur sa relation avec Tuchel, il a ajouté: « J’ai eu un certain nombre de managers, et certains ont été très différents. Une chose qu’ils ont tous en commun, c’est cette volonté de gagner.

« Thomas est quelqu’un de très calme mais il est aussi très exigeant. Il n’est pas content quand les choses ne vont pas bien. Il veut toujours plus – plus de succès.

« C’est ce qu’il a prouvé avec le succès qu’il a eu et j’espère que nous pourrons en avoir plus à l’avenir. »



