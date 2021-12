Dimanche, talkSPORT marque le 100e anniversaire de l’interdiction par la FA aux femmes de jouer au football dans ce pays en 1921 au motif qu’il ne leur était pas approprié de jouer.

Cette interdiction est restée en vigueur jusqu’en 1970 et ces dernières années, le football féminin a atteint un tout nouveau niveau dans ce pays, le Royaume-Uni ayant désormais une ligue entièrement professionnelle sous la forme de la WSL, qui est largement couverte par des groupes comme Sky, BBC, ainsi que talkSPORT.

Dick Kerr Ladies a défié l’interdiction et assuré l’avenir des femmes dans le football

Alors que beaucoup ont été contraints d’arrêter de jouer au football lorsque l’interdiction a été introduite en 1921, certaines équipes ont continué et sont, par conséquent, responsables du fait que les femmes ont aujourd’hui la possibilité de jouer au football professionnel dans ce pays.

Dick Kerr Ladies et Manchester Corinthians étaient deux des équipes les plus influentes qui ont continué à jouer pendant l’interdiction, participant à des matchs dans des stades de lévriers ou sur des terrains de rugby ou dans des parcs lorsque l’interdiction était en vigueur.

Ils partiraient en tournée à l’étranger pour aider à développer le football féminin à l’échelle internationale et les deux équipes ont également collecté des fonds importants pour des œuvres caritatives, l’ancienne footballeuse Gail Newsham ayant déclaré à talkSPORT que Dick Kerr Ladies avait collecté l’équivalent de 10 millions de livres sterling grâce à leurs matchs.

Ces équipes, ainsi que Patricia Gregory – qui a créé la première fédération féminine et fait pression sur la FA pour que l’interdiction soit annulée – ont joué un rôle essentiel dans le développement du jeu aujourd’hui.

Ce sont les véritables créateurs du jeu féminin

La capitaine de l’Angleterre et de Man City, Steph Houghton, est désormais largement considérée comme l’une des meilleures défenseuses du football féminin, dans une carrière qui l’a vue soulever la WSL à trois reprises.

Et le rôle de ceux d’avant n’est pas perdu pour Houghton, qui est incroyablement reconnaissant pour leurs efforts.

« Tout d’abord, [I would say] merci, je pense que c’est la chose la plus importante », a déclaré Houghton à talkSPORT.

« Nous ne parlons peut-être pas de la gratitude que nous devrions avoir et de la chance que nous avons d’être dans la position où nous sommes. [today]. Je sais pertinemment – et je parle probablement au nom de beaucoup de femmes avec qui j’ai joué pour Man City et d’autres clubs, mais aussi l’équipe nationale – que notre sport s’est développé parce que cela s’est produit et parce que les gens ont réellement essayé de mettre football féminin sur la carte et essayer de faire les choses correctement, de la même manière que les hommes.

Houghton est incroyablement reconnaissant envers Dick Kerr Ladies

« Juste un grand merci et j’espère que nous pourrons leur rendre fiers au cours des prochaines années.

« Ça m’énerve [and] cela m’énerve que les femmes soient incapables de faire quelque chose qu’elles aiment et aiment vraiment faire. L’idée que cela se produise dans ce siècle, ce serait une honte.

« Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, il est important que les gens puissent faire ce qu’ils aiment et dans ce cas, ces femmes ont cessé de faire ce qu’elles voulaient vraiment faire, à savoir jouer au football. »

Au fur et à mesure que le match avance, Houghton est convaincu que l’Angleterre peut réaliser quelque chose de spécial aux Championnats d’Europe à domicile l’été prochain, une décision qui propulserait sans aucun doute le football féminin à un tout autre niveau.

Houghton est un modèle pour les jeunes filles qui espèrent suivre ses traces un jour et elle pense qu’une bonne course des Lionnes lors de l’Euro de l’été prochain au Royaume-Uni pourrait aider à stimuler encore plus le football féminin.

Houghton est une superstar du football féminin

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Houghton a déclaré: «Je pense que pour moi, ce tournoi va être incroyable. Il y a eu tellement de travail acharné dans les coulisses [with] les stades où nous allons jouer. Le nombre de billets que j’ai entendus qui ont déjà été vendus est effrayant et cela montre à quel point nous sommes dans une position importante.

« Du point de vue des Lionnes, je pense que nous avons ce qui suit et la conviction que nous pourrions faire quelque chose de spécial. Le football féminin est tellement populaire dans ce pays et tout le monde connaît le profil de certaines joueuses.

« Avec son annulation à cause de la pandémie, c’était décevant, mais cela nous a donné une autre année pour nous préparer et [we now have] le nouveau gérant [Sarina Wiegman] également. Pour nous en tant que joueurs, il s’agit d’essayer d’ignorer un peu le bruit et de se concentrer sur les performances et j’espère que ce rêve deviendra réalité.

« En fin de compte, la couverture est massive. Nous avons évidemment eu une amélioration dans ce domaine et nous devons nous assurer que la cohérence est toujours là.

«Je dis toujours cela, mais il s’agit plus des fans qui franchissent les portes. Si nous voulons concourir et être considérés comme l’un des meilleurs sports de ce pays, nous devons attirer autant de fans que possible aux matchs et nous regarder dans des stades incroyables. Je pense que nous sommes dans une excellente position, mais nous pouvons continuer à nous améliorer.

